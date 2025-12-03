華府國民兵槍擊案後再加強管制 川普政府暫停19國移民申請

美國總統川普(Donald Trump)政府2日表示，暫停所有來自19個非歐洲國家的移民申請，包含綠卡與美國公民身分的申請，理由是國家安全與公共安全的疑慮。

這項暫停是針對今年6月被實施部分旅遊禁令的19個國家，對移民實施進一步的限制。限制移民是川普政治綱領的核心內容。

這些國家包含阿富汗與索馬利亞。

在概述這項新政策的官方備忘錄提到，2名美國國民兵成員上週在華盛頓遭到槍擊，一名疑似涉案的阿富汗男子遭到逮捕。其中一名國民兵不治身亡，另一人傷勢嚴重。

川普近幾天也加強了對索馬利亞的攻擊力道，稱他們「垃圾」，並表示：「我們不希望他們在我們的國家裡。」

在3日的備忘錄中被列入名單的國家，包含阿富汗、緬甸、查德、剛果共和國，赤道幾內亞、厄利垂亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹和葉門，這些國家今年6月遭受最嚴格的移民限制，被全面限制入境，除了少數例外情況之外。蒲隆地、古巴、寮國、獅子山、多哥、土庫曼和委內瑞拉，今年6月則被實施部分旅遊限制。