華府國民兵槍擊案 川普震怒宣布：「永久暫停」第三世界國家移民、驅逐擾亂社會秩序者

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

一名曾與美軍並肩作戰的前阿富汗政府軍成員，26日在華府伏擊巡邏中的國民兵，導致一死一重傷的悲劇。針對這起槍擊案，美國總統川普（Donald Trump）今（28）日強硬宣布，計畫「永久暫停」來自第三世界國家的移民，並將擾亂社會秩序的移民驅逐回國。

川普針對國民兵槍擊案，以火爆言論宣布將永久暫停來自第三世界的移民，並揚言驅逐所有擾亂秩序的移民回國。（圖／翻攝白宮官網）

據了解，該名槍擊案兇手曾為中情局執行任務，並在阿富汗政權更迭後，藉由拜登（Joe Biden）的「歡迎盟友行動」（Operation Allies Welcome）撤離至美國。對此，川普在今日在自家社群平台真相社群（Truth Social）發文指出，移民政策侵蝕美國科技進步成果，損害許多人的生活條件。為了應對「這些問題」，川普表示：「我將永久暫停所有第三世界國家的移民，以使美國系統得以全面恢復」。

川普進一步闡述他日後的可能作為，並不忘奚落前總統拜登，揚言將終止數百萬拜登非法允許的入境案例，包含那些由「瞌睡蟲拜登」（Sleepy Joe Biden）親自批准的人們。除此之外，川普也表示將驅逐「所有對美國無益或無法熱愛美國的人」，並且將終止提供所有非美國公民的聯邦福利和補貼，以及取消「破壞國內安寧之移民」的公民身份。

川普稱，將努力實現大幅減少非法和擾亂社會秩序人口的目標，並表明只有只有反向移民才能徹底解決這個問題。最後他除了祝福大眾感恩節快樂外，也對撂下狠話稱：「那些仇恨、偷竊、謀殺和破壞美國一切價值觀的人——你們不會在這裡待太久！」

