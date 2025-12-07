即時中心／徐子為報導



美國總統川普因兩名國民兵疑遭阿富汗籍男子槍擊，而強化反移民立場。美國移民當局於上（11）月29日宣布「停止所有庇護審查，直到能確保所有外國人都經過最嚴格的審查」，國土安全部長諾姆（Kristi Noem）今（7）表示，川普政府將把禁止入境的適用範圍擴大至30國以上。





阿富汗籍男子拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal）於11月26日，涉嫌在華府槍殺兩名國民兵（National Guard），其中一人傷重不治。川普（Donald Trump）於隔天宣布，美國聯邦政府將致力於「無限期暫停」來自所有「第三世界國家」移民，好讓美國制度能夠全面恢復。



至於哪些國家可能被列為新的入境禁令名單？諾姆認為，「如果他們沒有穩定的政府，沒有一個能夠擔負責任的國家，明確指出某些人，並且幫助我們對他們進行審查，我們為什麼要讓這些國家的國民進入美國？」



美國財經媒體《CNBC》報導，此次擴大禁令範圍將建立在今年6月宣布的旅行禁令上，當時禁12國公民入境美國，並限制另外7個國家的公民入境。包括阿富汗、緬甸、查德、剛果共和國、赤道幾內亞、厄利垂亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹和葉門等受嚴厲限制的12國，以及受部分限制的蒲隆地、古巴、寮國、獅子山、多哥共和國、土庫曼和委內瑞拉等7國。



諾姆表示，川普目前正在考慮還有哪些國家要納入禁止入境令之內，他稱：「我不會透露具體數字，肯定超過30個。總統正在繼續評估各國的情況。」



國土安全部官方則是拒絕回答有關入境禁令擴大何時生效，以及哪些國家會納入的問題。





原文出處：快新聞／華府國民兵遭槍擊案延燒 美國旅行禁令擬「增至30國以上」

