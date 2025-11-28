華府國民兵遭槍擊 川普：寬鬆移民政策威脅國安

美國總統川普27日在佛州海湖莊園，對美軍部隊發表感恩節談話時，表示華府兩名值勤時，遭槍手射殺的西維吉尼亞國民兵，年僅20歲的女兵貝克斯特羅姆，已經不治身亡；而24歲上士沃爾夫則「正在與死神拔河」。他接著話鋒一轉，以嚴厲的口吻，稱槍手是個"野蠻的怪物"。

美國總統川普，「正如各位所知，國土安全部已經證實兇嫌是阿富汗人，是前任政府時期進來的，那個政府真是糟糕透了，我這裡有一張飛機的照片，這就是他們抵達時的情景，完全就是一片混亂。」

廣告 廣告

聯邦調查局長巴特爾當天在華府記者會，表示正以"恐怖主義攻擊"調查這起案件，並證實29歲的槍手拉坎瓦爾，阿富汗戰爭期間，曾經是中央情報局CIA合作的夥伴。

聯邦調查局長巴特爾，「我昨晚和中情局長拉特克利夫，以及戰爭部長赫格塞斯談過，證實此人與阿富汗盟軍部隊有關聯。」

據了解，拉坎瓦爾是美軍自阿富汗撤退之後，2021年透過「盟友特殊移民計畫」抵達美國。拜登政府當時是在兩黨共同支持之下，為了庇護曾與美軍合作過的阿富汗人，免受塔利班政府報復，而推出這項計畫，總計有將近77000人受惠。美國CBS新聞的消息指，拉坎瓦爾2024年在美提出了政治庇護申請，並在今年初被核准，至於他的綠卡申請案則還在審核當中。

而川普已經以他所犯的槍擊案為由，下令停止"第三世界"國家的移民申請，接著公民及移民服務局局長艾德洛，27日又對外表示奉命全面重新審查，19個"高風險"國家的綠卡持有人，媒體進一步詢問是哪19個國家，公民及移民服務局要記者去查閱白宮6月發布的公告，出現在名單上的有阿富汗、古巴、海地、伊朗、索馬利亞和委內瑞拉等國家。