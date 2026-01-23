華府恐對在野黨施壓？ 吳志中：自己的國家就該自己捍衛 不應交給別人

外媒報導華府恐因政治僵局對在野黨施壓，對此吳志中強調，自己的國家就該自己捍衛，不應交給別人。（圖／外交部提供）

《紐約時報》稱華府可能因台灣內部的政治僵局，加大對台灣在野陣營的施壓。對此，外交部政務次長吳志中認為，自己的國家本來就該由自己捍衛，不應將捍衛台灣的責任交給別人；更重要的是在國際社會建立更多的「共同利益」，這樣世界各國自然會為了維護自身的安全與利益，用各自的方法來確保台海和平。

外交部次長吳志中今日被詢問怎麼看美方可能加大對台灣在野陣營的施壓。他表示，台灣過去的國防經費確實不足。至於增加到5％的目標，這並非明年就要達成，而是一個中長期的計畫。況且，現在全球談論到可能發生衝突的地區時，台灣一定被列入其中。這不只是我們自己的看法，歐洲各國的高層峰會也多次強調維護台海和平的重要性。因此他強調，「我們必須認清，自己的國家本來就該由自己捍衛，如果我們在受到高度關注時，卻想將捍衛台灣的責任交給別人，這絕對不是一件好事。」

他指出，從外交角度來看，我們並非尋求與中國打一場「求勝」的戰爭，而是尋求「捍衛自己」；除了提升武力，更重要的是與國際社會建立更多的「共同利益」，一旦共同利益產生，世界各國自然會為了維護自身的安全與利益，用各自的方法來確保台海和平。

外交部次長吳志中也補充，武力只是防衛的一部分，外交部扮演著與國防部同等重要的角色，我們正努力透過外交途徑維持台海和平，這也是目前國際社會所期待的方式。因為戰爭一旦爆發，無論誰輸誰贏都已經太晚了；因此，透過外交與國際共同努力來制止中國侵略的野心，是外交部目前最重要、也正在執行的任務。

