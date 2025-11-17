華府房價飆 特區獨棟屋中價80萬 年收要23萬才能負擔

根據房地產上市服務機構Bright MLS最新數據，華府地區家庭若想購買獨棟住宅，年收入需超過20萬元。

Bright MLS首席經濟學家史杜特凡特(Lisa Sturtevant)指出，華府地區獨棟住宅的中位數房價約為80萬元，意味著家庭年收入需約23萬元，才能負擔這類房屋的貸款與保險開銷。

在北維州部分地區，房價更高。阿靈頓(Arlington)、亞歷山卓(Alexandria)及麥克林(McLean)等地的獨棟住宅售價，動輒超過100萬元，需家庭年收入超過30萬元才能負擔。

史杜特凡特表示，如今市場對首次購屋族愈來愈不友善。美國房地產經紀人協會(National Association of Realtors)本周公布，全國首次購屋者的平均年齡已達40歲，創下新高。

她指出，在疫情期間購屋的買家受惠於低利率，現已累積相當的房屋淨值；但對其他人來說，盡管市場供應略有增加，價格仍高得令人卻步。「許多人只能繼續租屋、等待入市機會，這也是首次購屋者年齡不斷上升的主因，」她說。

根據Bright MLS報告，華府地區涵蓋公寓、聯排屋與獨棟住宅等各類型房屋的上月房屋中位數售價為63萬元，較2024年10月的60萬元上升。

史杜特凡特指出，若要負擔售價逾60萬元的房屋，家庭年收入約需20萬元，以涵蓋房貸、保險等支出。她也提到，在聯邦機構裁員與政府關門壓力下，北維州的房市仍展現韌性。

各郡房價差距明顯，其中維州費郡(Fairfax County)上月房屋中位數售價為74.5萬元；勞登郡(Loudoun County)為74.1萬元；馬州蒙哥馬利郡(Montgomery County)為62.5萬元；喬治王子郡(Prince George's County)則超過45.2萬元；華府市區中位數為67.5萬元。

史杜特凡特指出，高端房市表現尤為強勁，「在150萬至250萬元以上的價位帶，我們看到的市場活動比中低價位市場更為活躍，這顯示高收入族群的財務狀況相對穩健。」

若買家在房型上具彈性，她建議可考慮公寓市場，因為目前北維州與華府的公寓供應量，較2019年顯著增加。

此外，賣方也開始願意讓步議價。史杜特凡特說，「如果看到的房價超出預算，不妨談判看看，越來越多屋主願意降價出售。」

她補充，馬州蒙郡與喬治王子郡的房市相對疲弱，而在華府市區，看屋人數與出價活動都明顯下降，顯示市場信心仍在修正階段。

