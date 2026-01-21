華府揚言對半導體課高關稅 李在明：美晶片價格恐飆

（中央社首爾21日綜合外電報導）韓國總統李在明今天試圖淡化外界對美國政府揚言要對半導體徵收高達100%進口關稅的疑慮，他表示，若華府對半導體進口產品加徵高關稅，恐使美國國內晶片價格急遽飆升。

路透社報導，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前警告韓國與台灣晶片商若不在美國本土擴大生產，未來可能面臨高達100%的關稅。

對此，李在明表示，鑑於韓國與台灣晶片製造商在全球市場占據主導地位，川普政府若對半導體產品課徵100%進口關稅，可能導致美國晶片價格飆漲。

他在記者會中表示：「他們（韓國和台灣晶片製造商）掌握了80%到90%的市占率…因此，大多數成本可能會直接轉嫁到美國物價上。」

韓國三星電子（Samsung Electronics）及SK海力士（SK Hynix）和台積電分別主導全球記憶體晶片與晶圓代工市場。

李在明還說，韓國已透過韓美貿易協議取得一些保障，確保韓國晶片製造商在面對台灣或全球其他競爭對手時，不會處於劣勢。

韓國2025年出口額達到7094億美元，較2024年成長3.8%，創下歷史新高，主要受惠於人工智慧（AI）投資熱潮帶動半導體出貨成長22%。

韓國2025年半導體出口額達1734億美元，對美國的出口占比為8%，中國仍是韓國半導體業的最大市場，其次是台灣和越南。（編譯：劉文瑜）1150121