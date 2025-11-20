華府援烏致飛彈短缺 日本首度向美出口愛國者飛彈

（中央社東京20日綜合外電報導）多名相關人士透露，日本政府已向美國出口航空自衛隊的「愛國者」地對空攔截飛彈。這是自2023年放寬規定以來，日本首度向授權國出口具有殺傷力的「授權生產品」成品。

共同社報導，相關人士昨天指出，由於美方為支援持續抵抗俄羅斯侵略的烏克蘭，導致本國的攔截飛彈庫存短缺，因此向日本提出出口要求。合約所訂的交付作業據說已於本月完成。

日本防衛省就這次出口的愛國者飛彈表示，已確認飛彈將由包含部署在印太地區部隊在內的美軍使用，不會提供給第三國。至於出口的飛彈數量則未公布。

關於「授權生產品」的出口，當時首相岸田文雄的內閣於2023年12月修改「防衛裝備移轉三原則」及運用指針。原先僅允許出口美國企業授權生產的武器零組件，修改後則大幅放寬限制。（編輯：李佩珊）1141120