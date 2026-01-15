華府智庫問「你覺得傅崐萁可合作？」許美華爆料黃國昌拍桌回這句

民眾黨主席黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨、民眾黨再度於13日立院程序委員會第8度封殺連續8年、1.25兆元的國防特別預算，民眾黨主席黃國昌率團訪美後召開記者會宣稱，此行赴美讓他更堅定反對賴政府的1.25兆國防特別條例，美方的人意外向他透露這1.25兆中有相當高比例不是對美軍購，其實只需要3000億左右，結果美國在台協會（AIT）馬上跳出來表態重申台灣政府1.25兆預算，拒絕為黃國昌背書。對此，科技專家許美華爆料，不僅AIT對黃國昌很火大，在華府智庫圈，黃國昌也早就黑掉了。

許美華14日深夜在臉書發文寫道，黃國昌快閃美國華府後一早在回台記者會宣稱，美國軍售只有3000億元，其他9000億元不清不楚，還指控美國軍火商造謠。下午AIT馬上透過回覆媒體，重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場。AIT還表示，不評論私人會談內容，但美國強力支持台灣強化防衛能力與嚇阻力的努力。果然，AIT檯面上完全不想理黃國昌，發文完全沒有提到黃國昌的華府行程，AIT臉書也沒有提及黃國昌。

許美華直言：「AIT這次真的對黃國昌很火大！為什麼？因為，AIT處長谷立言在去年大罷免結束後，開始跟藍白在野黨政治人物會面，就已經說了，願意回答跟軍售有關的任何問題。結果，黃國昌還是演了這齣快閃華府的戲，不是擺明了谷立言講話份量不夠嗎？不過，黃國昌也不要以為，他跑一趟DC，對他提升自己的名號有什麼幫助，因為在華府智庫圈，黃國昌早就黑掉了。前陣子碰到幾位來自華府重量級智庫的美國朋友，講到他們訪台跟黃國昌見面的對話過程。」

許美華指出：「美國朋友說，因為是正式拜會，他們都穿西裝打領帶，但沒想到黃國昌出現時只穿了polo Shirt ，讓現場氣氛一開始就有點尷尬。Dress code還不是主要問題，讓他們驚愕的是，黃國昌面對提問的激烈情緒反應。他們問黃國昌問題，其中有一題是，『你覺得傅崐萁是可以合作的對象嗎？』，結果黃國昌當下的反應非常激烈，用力拍桌子還仰頭大笑，說『你們都不瞭解傅崐萁，他是好人，我很喜歡他……』。」

許美華續指：「他們覺得提問已經儘量溫和、中性了（neutral），但沒想到黃國昌的反應卻超誇張，當場被嚇到。他們很委婉的問我，黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？（言下之意是，他精神狀態還好嗎？）」許美華在文末寫下：「這些重量級智庫在華府的政治圈非常活躍，而且有極深的人脈和影響力。你覺得，這些華府智庫美國人被黃國昌起乩式的反應嚇到後，回去講起他會有好話嗎？」

