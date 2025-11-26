華府槍擊、2國民警衛隊員傷重！川普發聲了
[NOWnews今日新聞] 美國華盛頓特區當地時間週三發生槍擊事件，地點位於市中心，距離白宮頗近，造成2名國民警衛隊員重傷，槍手已被捕。美國總統川普證實槍擊案的發生，揚言要兇犯付出沉重代價。
根據《CNN》報導，2名國民警衛隊員在中彈前，曾與槍手交火，槍手也身受重傷，被逮捕並用擔架抬離現場。
華盛頓特區警察局在X平台上表示，現場已恢復安全。
川普在自家社群平台發文，證實2名國民衛隊隊員、槍手皆重傷的消息，以「動物」稱呼槍手，並警告行兇者必將付出慘痛的代價，打下：「願上帝保佑我們偉大的國民警衛隊，以及我們所有的軍人和執法人員，他們都是真正偉大的人。我，作為美國總統，以及所有與總統辦公室相關的人員，都與你們同在 ！」
稍後，西維吉尼亞州州長莫里西（Patrick Morrisey）悲痛證實，2名重傷的國民警衛隊軍官傷重不治：「我們懷著無比悲痛的心情確認，今天稍早在華盛頓特區遭槍擊的2名西維吉尼亞州國民警衛隊成員，已因傷勢過重不幸去世。」聲稱這些勇敢的西維吉尼亞人是為國捐軀，揚言將對此暴行追究全部責任。然而，僅僅在前述貼文發出後不久，莫里西就又發文澄清，表示收到「矛盾」的情況通報，一旦獲得更完整的訊息會再持續更新。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
美總統特使與俄高官通話曝！教蒲亭「哄川普1招」推和平方案
川普特赦火雞不忘開砲！諷拜登特赦無效、差點給火雞取「這名字」
美中關係回暖？貝森特：川普明年或4度會晤習近平 增強局勢穩定
其他人也在看
川普命令下進駐華府 2名國民兵白宮附近遇襲身亡
（中央社華盛頓26日綜合外電報導）西維吉尼亞州州長莫瑞西（Patrick Morrisey）表示，今天稍早在白宮附近遭到槍擊的兩名國民兵已經不治。西維州遵照美國總統川普的命令，派遣國民兵進駐首都華盛頓特區。中央社 ・ 1 小時前
川習通話內容曝 星媒分析「潛台詞」
[NOWnews今日新聞]中國國家主席習近平，週一與美國總統川普通話，從中國官媒《新華社》釋出的文稿來看，習近平似乎提到了中國在台灣問題上的原則立場，而川普則稱美方理解台灣問題對中國的重要性。然而，川...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
被罵「滾回你國家」 亞裔老闆神回應 讓女顧客自取其辱
一家亞裔移民經營的美甲店，日前發生店主與顧客的激烈對峙。現場視頻顯示，女性顧客罵亞裔店主「滾回你的國家去」，後者犀利反駁...世界日報World Journal ・ 16 小時前
德語媒體：北京的憤怒與善意
《新蘇黎世報》發表分析文章注意到，中日關系日趨緊張之際，北京對韓國卻表現出了前所未有的寬容姿態。《法蘭克福匯報》指出，特朗普習近平通話的背後，是北京試圖影響特朗普的對台和對日政策。德國之聲 ・ 7 小時前
台中市府也可以普發現金？何欣純出面說話了
[NOWnews今日新聞]民進黨中執會於上月正式通過2026角逐台中市長提名人選，由立委何欣純參戰；何欣純今（26）日在政論直播節目《中午來開匯》中指出許多政策及建設也與正在修訂的《財劃法》相關，呼籲...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
香港宏福苑大火增至44死 警方逮捕3名涉案男子
香港新界大埔「宏福苑社區」26日下午爆發大火，延燒社區多棟大樓，目前火勢仍未撲滅，已造成至少44人死亡、45人情況危急、279人下落不明。 多家香港媒體報導，警方已經以過失殺人逮捕了3名男子，他們被指控涉及這起26日下午在新界大埔發生的火災。截至今天(27日)凌晨，火勢尚未撲滅，救援工作仍在進行中。 英國廣播公司(BBC)27日凌晨引述香港官員，罹難人數已增加至44人死亡， 並有45人情況危急，279人下落不明。 火勢蔓延至社區8棟大樓中的7棟。香港當局表示，由於火勢蔓延的速度相當罕見，調查人員將調查包括建築物外牆材料是否符合防火標準在內的各種因素。消防處處長楊恩健表示，消防員已發現易燃的泡棉板。 官員指出，起火點位於其中一棟32層大樓的外部鷹架，隨後蔓延至大樓內部，並波及附近建築，風勢可能助長了火勢。 根據央視報導，中國國家主席習近平26日對殉職消防員表示哀悼，也向罹難者家屬表示慰問。並敦促努力減少人員傷亡和財產損失。 香港特首李家超表示，政府將優先處理這場火災，將暫停12月7日立法會選舉的公開活動。但他沒有透露選舉是否會延期，但表示將在「幾天後」做出決定。 香港消防單位指出，在午夜中央廣播電台 ・ 46 分鐘前
香港宏福苑大火奪命關鍵6分鐘「從底燒到頂」完整時間軸曝
香港大埔宏福苑高樓住宅昨（26）日下午發生大火，火勢從高樓外牆棚架迅速蔓延，波及周邊宏泰閣等多幢建築，延燒到今（27）日凌晨火勢才逐步受到控制，卻已造成44死、279人失聯。據了解，這起火警最初是從宏昌閣外牆鷹架冒出火光與大量黑煙，短短幾分鐘內就從底部往上燃燒，讓整棟大樓迅速燒成火柱。三立新聞網 setn.com ・ 13 分鐘前
市場憧憬降息！感恩節前美股再收紅
[NOWnews今日新聞]市場憧憬聯準會（Fed）12月將再度降息，加上AI科技股甲骨文（Oracle）股價上漲提振整體市場漲幅，美股在感恩節前繼續上揚，26日主要指數均收紅。綜合《CNBC》等外媒報...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
不斷更新／香港惡火傳奇蹟！3月嬰兒遭困大哭 母嬰全獲救
不斷更新／香港惡火傳奇蹟！3月嬰兒遭困大哭 母嬰全獲救EBC東森新聞 ・ 59 分鐘前
女子生於印中邊境上海轉機遭刁難 印度對中國提出強烈抗議
（中央社孟買26日綜合外電報導）一名出生於印度與中國邊境爭議地阿魯納查邦的女子，近日指控中國拒絕承認其印度護照有效性，導致她滯留上海18小時。印度今天向中國提出強烈抗議，並稱這類事件不利於重建兩國關係。中央社 ・ 4 小時前
美衝刺 AI 「創世紀任務」上陣 攜手輝達、超微等大廠
美國總統川普24日簽署行政命令，啟動人工智慧（AI）國策「創世紀任務」（Genesis Mission），將建立整合式的...聯合新聞網 ・ 1 天前
中國人驟減「台人變日本最沒水準的一群」？日作家揭真相
生活中心／周孟漢報導日本首相高市早苗脫口「台灣有事」言論，引發中國強烈反彈，眼看她未撤回說法，中國政府馬上呼籲民眾「暫時不要赴日旅遊」，不少人也發現中國遊客確實有減少的情況，但台灣人則是照常飛日本旅遊，網路上也流傳「某國人走後，台灣人成為最沒水準的一群」，意指再也沒有中國人幫忙背黑鍋。對此，定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」則透露「沒遇過日本人抱怨台灣客」，強調「這不是討好話，而是真正的現實」。民視 ・ 15 小時前
海鯤號第四次海測 高雄港監視器直播「又被消失了」
毫無懸念！潛艦海鯤號預計今天上午第四次出港海測，船迷研判，高市文化局紅毛港文化園區裝設在高雄港二港口的監視器直播畫面肯定又會「被消失」，今天凌晨查看「果然應驗」，在11月26日23時57分14秒停止直播，並從11月26日43分09秒回放。據了解，海鯤號前三次海測，必定從高雄港二港口出海，但紅毛港文化自由時報 ・ 1 小時前
2016年「霸王級寒流」恐再現？鄭明典揭北極上空1巧合：不常見
「北極上空『冷暖空氣對峙』！」鄭明典在臉書表示，大約在北極圈上方23公里高空，兩團相對暖和冷的空氣正在對峙，「這個時間應該是極渦發展的階段，極區上空日照減少空氣冷卻，冷卻的空氣下沉，周邊空氣內縮來補充下沉空氣，空氣內縮自然形成逆時針環流就是『極渦』」。鄭明...CTWANT ・ 8 小時前
香港宏福苑大火已知36死279人失蹤！ 習近平指示全力救災
香港大埔一處8棟大樓的社區「宏福苑」26日下午發生重大火警，火勢蔓延至周圍的宏泰閣等其它棟大樓，造成至少36人死亡。香港特首李家超稍早宣布啟動緊急事故監察及支援中心全力救災，中國大陸國家主席習近平也隨中廣新聞網 ・ 1 小時前
贏過地瓜！「這澱粉」抗老化、控血糖、改善腸道：還超級護眼
許多人擔心澱粉不利減重，但食安專家韋恩（楊世煒）建議，不妨吃富含花青素與膳食纖維的「紫薯」，它雖屬澱粉類，但抗氧化能力強、纖維含量高，有助於抗老、延緩血糖上升，堪稱超級食物。國健署也表示，花青素能保護眼睛、降低發炎、改善腸道菌相。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
歡迎台灣提1.25兆國防預算 美國務院重申：支持兩岸對話
賴清德總統投書華盛頓郵報，宣布提出新台幣1.25兆元的追加國防預算，美國國務院26日對此回應表示歡迎，指美國支持台灣取得...聯合新聞網 ・ 49 分鐘前
香港惡火增至44死279失蹤！8棟燒掉7棟 特首深夜發聲：火勢逐漸控制
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈有7棟失火，逾30層樓的大廈住宅幾乎完全陷入火海，濃濃黑煙直竄天際。死亡人數暴增至44人，279人失聯，對此，香港特首李家超深夜發聲表示，大樓火勢已逐漸受到控制。三立新聞網 setn.com ・ 27 分鐘前
香港宏福苑大火已36死「消防員殉職」逾200人失聯 習近平說話了
香港新界大埔「宏福苑」26日下午近3點發生火災，延燒7棟大樓造成至少36人死亡，逾200人失聯，對此中國國家主席習近平向罹難者表示哀悼，並要求全力救災、降低傷亡。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 23 小時前