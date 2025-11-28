華府槍擊案遭襲擊女士兵身亡 美司法部長沉痛宣告：死刑回來了

美國總統川普（Donald Trump）11月27日在佛羅里達州西棕櫚灘度假期間，透過視訊向駐外美軍發表演說前，突然神情沉重宣布：20歲西維吉尼亞州國民警衛隊女兵莎拉．貝克斯特倫（Sarah Beckstrom）因27日清晨在白宮附近幾個街區外遭槍手伏擊，身中多槍，經搶救無效已經過世。



川普悲憤地說：「就在我上線前幾秒，我才接到消息，這位來自西維吉尼亞州、2023年6月才入伍的優秀年輕士兵莎拉．貝克斯特倫，她剛剛離開了我們。她現在正在天上守護著我們。她的父母就陪在她身邊。這件事才剛發生，她遭到野蠻攻擊，她走了。」

感恩節假期自願值勤，遭槍擊身亡

川普數度強調：「這是一個了不起的女孩，在每一個方面都非常傑出，太可怕了。」

另一名同樣中彈的24歲西維吉尼亞州國民警衛隊參謀士官長安德魯．沃爾夫（Andrew Wolfe）目前仍命危，川普表示「他正在為生命奮戰，我們祈禱能聽到好消息」。

據了解，莎拉．貝克斯特倫為了讓同袍能回家與家人共度感恩節，主動自願值這一班勤務，卻在27日清晨執行任務時，與沃爾夫一同在距離白宮僅幾個街區的路口遭到槍手近距離伏擊。

涉嫌開槍的29歲阿富汗籍男子拉赫馬努拉．拉卡瑪爾（Rahmanullah Lakamal），據信從西雅圖郊區獨自開車橫跨約4345公里抵達華府，隨後持手槍對兩名士兵連開多槍。調查人員指出，拉卡瑪爾曾在阿富汗坎達哈地區與美軍並肩作戰，2021年8月塔利班攻占喀布爾後，透過拜登政府「盟友歡迎行動」（Operation Allies Welcome）緊急撤離計畫被帶進美國。



川普在演說中直接點名批評拜登2021年阿富汗撤軍「災難性且草率」，並當場展示喀布爾機場的著名照片──阿富汗人攀爬美軍運輸機的畫面，怒斥：「就是這架飛機！這就是拜登政府留給我們的混亂！」

莎拉的父親蓋瑞．貝克斯特倫（Gary Beckstrom）27日稍早接受《紐約時報》電話訪問時，哽咽表示：「我現在正握著她的手，她傷得太重了，不可能救回來了。」隨後婉拒進一步置評。

華盛頓特區聯邦檢察官珍妮．皮羅（Jeanine Pirro）27日上午宣布，已對拉卡瑪爾提起3項持械意圖殺人罪（assault with intent to kill）及3項在暴力犯罪中使用槍枝罪。她強調：「我們原本祈禱兩位士兵能活下來，就不用升級為一級謀殺。但現在情況已變，如果他們不幸過世，一定會改以一級謀殺罪起訴。」

司法部長：死刑回來了



川普在得知莎拉死訊後，美國司法部長潘．邦迪（Pam Bondi）隨即在X平台發文：「聽到這個消息心都碎了。請為莎拉的家人祈禱。美國永遠不會忘記她的勇氣。莎拉一定會得到正義。也請繼續為安德魯祈禱。感謝川普總統──死刑回來了。」

目前FBI與華盛頓都會區警察局已將此案列為國內恐怖主義調查，嫌犯拉赫馬努拉．拉卡瑪爾已被拘押，預計近期內將追加一級謀殺罪名。



