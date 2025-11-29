華府槍擊案1國民兵不幸喪生 父心碎發文：可怕的悲劇

在華府槍擊案中彈的西維吉尼亞州國民警衛隊成員莎拉·貝克斯特羅姆（Sarah Baxter）在搶救數日後不幸身亡，其父親加里（Gary Baxter）在社群媒體上發布了一則令人心碎的訊息。據悉另一名中彈的國民兵也尚未脫離險境。

民眾在案發現場獻花致意。（圖／美聯社）

莎拉·貝克斯特羅姆的父親加里在臉書上寫道：「我的寶貝女兒已經離世。如果我沒有和你們說話，請不要介意，這是一場可怕的悲劇。」

根據報導，這起槍擊案除了導致貝克斯特羅姆死亡外，另一名國民警衛隊成員安德魯·沃爾夫（Andrew Wolf）也受了重傷，目前仍未脫離險境。據《紐約時報》報導，沃爾夫的父親向記者表示：「我們現在最需要的就是為我的兒子祈禱。」目前沃爾夫的傷勢情況尚未有進一步的官方說明。

在槍擊案中不幸喪生的國民警衛隊成員莎拉·貝克斯特羅姆。（圖／美聯社）

事發後，當局逮捕了一名阿富汗籍嫌犯拉赫曼努拉·拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal），此案已引發美國政界對移民政策的爭議。國土安全部長諾姆（Kristi Noem）在社群平台X上發文指出：「槍擊我們勇敢的國民警衛隊隊員的嫌疑人是一名阿富汗籍男子，他是2021年9月8日在拜登政府『歡迎盟友行動』下眾多未經審查、大規模假釋進入美國的人員之一。」

美國總統川普（Donald Trump）27日表示，將著手推動措施，永久暫停來自所有第三世界國家的移民，以便讓美國的移民與社會系統「完全恢復」。

