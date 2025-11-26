華府槍擊、2國民警衛隊員不治！川普發聲了

▲美國華盛頓特區、靠近白宮處，當地時間週三驚傳槍響，造成2名國民警衛隊員重傷不治。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國華盛頓特區當地時間週三發生槍擊事件，地點位於市中心，距離白宮頗近，造成2名國民警衛隊員重傷，槍手已被捕。美國總統川普證實槍擊案的發生，揚言要兇犯付出沉重代價。

根據《CNN》報導，2名國民警衛隊員在中彈前，曾與槍手交火，槍手也身受重傷，被逮捕並用擔架抬離現場。

華盛頓特區警察局在X平台上表示，現場已恢復安全。

川普在自家社群平台發文，證實2名國民衛隊隊員、槍手皆重傷的消息，以「動物」稱呼槍手，並警告行兇者必將付出慘痛的代價，打下：「願上帝保佑我們偉大的國民警衛隊，以及我們所有的軍人和執法人員，他們都是真正偉大的人。我，作為美國總統，以及所有與總統辦公室相關的人員，都與你們同在 ！」

稍後，西維吉尼亞州州長莫里西（Patrick Morrisey）悲痛證實，2名重傷的國民警衛隊軍官傷重不治：「我們懷著無比悲痛的心情確認，今天稍早在華盛頓特區遭槍擊的2名西維吉尼亞州國民警衛隊成員，已因傷勢過重不幸去世。」聲稱這些勇敢的西維吉尼亞人是為國捐軀，揚言將對此暴行追究全部責任。

