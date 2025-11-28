華府槍擊2國民兵中彈 川普哽咽證實：1人不治身亡

美國總統川普（Donald John Trump）證實，26日在華盛頓特區白宮附近槍擊案中受傷的國民兵貝克斯特羅姆（Sarah Beckstrom）已經不治身亡，另一名傷者仍在搶救中。

華府日前發生國民兵遭槍擊事件 。（圖／美聯社）

據CNN報導，川普在感恩節對軍人的通話中表示，「來自西維吉尼亞州的莎拉·貝克斯特羅姆，年僅20歲，我們提到的其中一位國民兵，是備受尊敬，年輕、出色的人，於2023年6月開始服役，各方面都很優秀，但她剛剛過世了」。

這起槍擊案發生在26日，地點距離白宮僅數個街區，貝克斯特羅姆與另一名24歲的美國空軍上士沃爾夫（Andrew Wolfe）在執勤時遭到槍擊，兩人於8月被調派至首都，因應川普增派聯邦執法人員至該地區的行動。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）27日接受福斯新聞訪問時表示，貝克斯特羅姆自願在感恩節假期於華盛頓特區值勤，好讓其他同袍能返家與家人團聚，「但現在他們的家人卻在醫院病房陪伴他們，看著他們為生命奮戰」。

國民兵沃爾夫 （左） 仍處於危急狀態搶救中；國民兵貝克斯特羅姆（右）已經不治身亡。（圖／美聯社）

另一名傷者沃爾夫（Andrew Wolfe）27日仍處於危急狀態，其父親告訴CNN「請為我兒子祈禱」，並分享兒子是「一個很棒的人、是個鬥士」。沃爾夫的鄰居也形容，他是那種會把身上襯衫脫下來給任何需要的人的朋友和鄰居，「我只希望他的家人能好好度過這一切。他們一直對我們很好，我們也一直互相照應，這就是好鄰居該做的」。

沃爾夫的另一位鄰居格斯福德（Tina Gesford）表示，他很友善，是個貼心的孩子和努力工作的人，經常看到他去上班，或穿著西維吉尼亞州國民警衛隊制服進出。她說，這起槍擊案令人震驚，「這嚇壞了人們，華盛頓特區現在很混亂，想到我們的人在那裡受傷，真的很可怕」。

