華府槍案犯嫌 傳曾為CIA支持組織「零號部隊」成員

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）據阿富汗與美國官員說法，涉嫌槍擊兩名美國國民兵的男子拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal）曾為美國中央情報局（CIA）支持的準軍事團體成員，該團體是所謂「零號部隊」之一。

「紐約時報」報導，這些部隊前身為「反恐追擊隊」（Counterterrorism Pursuit Teams），在美國於阿富汗作戰期間，受訓執行夜間突襲與秘密任務。至2021年8月美軍撤離阿富汗時，這些部隊已正式成為阿富汗情報單位的一部分，成員達數千人。

廣告 廣告

在塔利班（Taliban）迅速接管、阿富汗軍隊解散、美軍倉促撤離數千人之際，「零號部隊」（Zero Units）在確保美國與北大西洋公約組織（NATO）在阿富汗首都喀布爾（Kabul）剩餘基地的安全方面至關重要。

對某些零號部隊成員而言，這確保了他們自己最終能撤離至美國。

3名未獲准公開發言的知情人士透露，犯下華府槍案的這名阿富汗籍犯嫌於今年4月獲得美國政府的庇護。

1名未獲授權公開評論而匿名的阿富汗情報官員表示，拉坎瓦爾被分派至「03部隊」，這支部隊負責南部坎達哈省（Kandahar）及周邊地區的行動。

塔利班接管阿富汗後，許多部隊成員在美國協助下撤離，包括部隊最後一任指揮官，並被重新安置在西雅圖地區。

幾位居住在美國的前零號部隊成員對所發生的事感到震驚。他們在電話中表示，自己正努力像負責任的公民一樣生活，從零開始建立新生活。

根據「人權觀察」（Human Rights Watch）組織，零號部隊主要由中情局招募、訓練、裝備與監督。與中情局合作的美國特種作戰部隊也在行動中為這些部隊提供地面支援與情報。阿富汗官員曾在2021年告訴紐時，他們的薪資由中情局支付。

然而，這些部隊的運作基本上在美國與阿富汗部隊的正常指揮鏈之外。據阿富汗官員說法，2021年7月，當阿富汗總統希望這些部隊保衛坎達哈市以抵禦進逼的塔利班時，他必須向中情局請求這些部隊的援助。

這些部隊也以冷酷無情著稱，被記者與人權團體稱為「行刑隊」（death squads）。

在2019年的一份報告中，「人權觀察」表示，他們記錄了數起攻擊部隊涉及「法外處決、強迫失蹤、無差別空襲、攻擊醫療設施及其他違反國際人道法」行為的案例。

根據「人權觀察」，其中一例發生在2018年，一支阿富汗準軍事部隊突襲了阿富汗東部南加哈省（Nangarhar）的一處住宅，開槍射殺一家五口，包括一名年長婦人和一名孩童。

塔利班官員也譴責這些部隊。南加哈省一名官員今天指控這些團體在美國支持的政府垮台期間進行劫掠。

中情局否認有關這些部隊暴行的指控，稱這些都是塔利班的宣傳結果。但至少在一起案例中，美國國籍暨移民局（USCIS）曾援引人權觀察譴責這些部隊的報告，作為拒絕向一名曾在戰爭期間與美軍合作的阿富汗士兵提供庇護的理由。（編譯：李佩珊）1141128