華府決策人士密訪藍營高層後「心寒」 認他們為「台灣安全的敵人」

〔記者方瑋立／台北報導〕政府編列8年期上限暫匡1.25兆元的國防特別預算，目前該「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」仍在立法院數度遭在野黨聯手杯葛，不願付委進入實質審查，引發國際盟友高度關切。立法院外交及國防委員會民進黨籍召委王定宇驚爆，近期有來自華府、具備「情報與決策權」的重要人士密訪台灣，在與國民黨高層接觸後，對其阻擋國防預算的理由感到極度不解與失望，甚至在內部對話中，將這些阻礙台灣強化自衛能力的政客形容為「台灣安全的敵人(enemy of Taiwan security)」。

針對國防預算持續卡關，王定宇今天受訪時透露，近期確實有多位來自華府智庫、國會及行政部門的重要幕僚訪台。他指出，這些美方人士與台灣的交往是跨黨派的，除了拜訪民進黨，也前往國民黨中央或立院黨團拜會。然而，據了解，其中一位在美國情報與安全圈擁有實質影響力的關鍵人物，在聽取藍營解釋為何阻擋預算後，反應卻是異常嚴厲。

王定宇表示，這些華府友人在聽完國民黨阻擋預算的各式理由後，直言那些都只是「藉口」。美方無法理解，當中國解放軍正加速擴張軍備、習近平下令2027年要具備攻台能力之際，為何台灣國會內部竟有政黨拚命弱化、拖住提升自我防衛的努力？王定宇轉述，美方對此感到「心寒」，並形成了一種強烈印象，這些阻擋者已成為「台灣安全的對立面」，甚至是潛在的威脅。

「唯一會因為台灣預算被擋而感到快樂的，只有中國共產黨跟解放軍」，王定宇分析，面對中國日益升高的軍事威脅與灰色地帶脅迫，第一島鏈從日本、菲律賓到第二島鏈的澳洲，無不大幅調高國防預算；日本增加一倍、菲律賓增加近10%。他強調，強化國防不是為了挑釁，而是為了「堆疊籌碼」產生嚇阻力，讓獨裁者不敢輕舉妄動。

王定宇也引用美國在台協會(AIT)處長谷立言(Raymond Greene)的話強調「自由並不是免費的(Freedom is not free)」。就像住家為了安全會繳管理費、裝鐵窗一樣，國家安全也需要投資。古立言曾說「美國不會幫助沒有自助意願的盟友」，這是一句對台灣最沉重的提醒。

對於藍白陣營在立法院的作為，王定宇痛批，國防部已展現最大誠意，願在委員會進行機密專報，將七大類預算項目攤開來說明，但藍白仍聯手在程序委員會將「國防特別預算條例」擋在門外，連付委討論的機會都不給。他強調，若對內容不滿意，進委員會後大可刪減或修改，但一味阻擋在國會之外，不僅讓國人無法安心，更是在向國際社會傳遞「台灣無意自保」的錯誤訊號。

王定宇最後呼籲，這場預算攻防已非單純國內政爭，而是盟友對台灣「信用等級」的總檢驗。他正告藍營內部少數具影響力的「關鍵人物」，若繼續執行弱化台灣國防的任務，不僅將成為台灣民主的罪人，更將坐實「台灣安全敵人」的歷史定位。

