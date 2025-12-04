華府法官：執法人員須持逮捕令才能抓無證移民
華盛頓特區聯邦法院法官霍維爾(Beryl Howell)2日深夜裁決，限制執法人員沒有逮捕令便可在華府緝捕無證移民的權力，並表示，惟有當局具充分理由認定此人有逃亡之虞，才能予以逮捕。
美聯社報導，霍威爾的裁決指出，執法人員基於民事罪逮捕移民時，通常需要持有行政逮捕令。
政治新聞網站Politico報導，霍維爾在長達88頁的裁決書中寫道，聯邦「移民與國籍法」(Immigration and Nationality Act)允許在沒有逮捕令的情況下逮捕某人，前提是執法人員有正當理由相信此人違法入境，且可能在被捕前逃亡。
霍維爾由前總統歐巴馬任命，此裁決源自移民權益團體9月提起的一宗訴訟，該案件指控當局8月於華盛頓特區實施「先逮捕、後訊問」的政策，而當時正值川普總統宣布華府進入「犯罪緊急狀態」之際。
美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union，ACLU)和其他原告律師表示，聯邦官員經常在華盛頓特區的西語裔移民社區巡邏並設立檢查哨，隨意攔查與逮捕民眾。
原告提交宣誓聲明，指稱當局在未持逮捕令、亦未評估潛逃風險的情況下即逮捕民眾，並引用政府官員的公開聲明，稱這些聲明表明政府未依合理標準行事；政府律師否認政府允許前述逮捕政策。
霍威爾表示，原告「已充分證明被告存在違法政策和做法，即在缺乏合理情況下基於民事理由逮捕無證移民」。她說：「被告系統性地未採用合理標準，包括未能評估逃逸風險，直接違反」移民法與國土安全部的實施細則。
霍威爾的裁決與ACLU參與的另外兩宗聯邦訴訟類似，分別在科羅拉多州和加州。
此外，洛杉磯聯邦地區法院法官弗林朋(Maame E. Frimpong)曾發布禁制令，禁止聯邦探員基於種族、語言、職業或洛杉磯地區住址而攔查民眾，但最高法院於9月撤銷該禁制令。
更多世界日報報導
移民局追「債」華人10年前來美產子被查
檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美
「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人
其他人也在看
不讓我抽不給你走！18歲屁孩邊走邊抽菸遭勸導 「三秒」封車騎士崩潰：不是我的車
新北市淡水1名18歲鍾姓男大生，11月28日下午因在淡江大學後方通學巷邊走邊抽菸，遭20歲賴姓男子勸導，沒想到他竟心生不滿，前往附近超商購買三秒膠，並滴入機車的鑰匙孔中，造成車輛無法正常使用，因車輛是賴男向朋友商借使用，他發現後立即報案，警方循線查獲鍾男到案，警詢後依毀損罪嫌函送士林地檢署偵辦。鏡報 ・ 1 天前 ・ 41
蘇貞昌站台邱議瑩不得了！吳子嘉驚：民進黨要分裂了
民進黨高雄市長初選戰況白熱化，立委邱議瑩舉辦首場大型造勢活動，現場湧入5萬名支持者。前總統陳水扁力薦邱議瑩為最強母雞，前行政院長蘇貞昌更親自現身站台。對此，資深媒體人吳子嘉在網路節目中直言，蘇貞昌出面站台的舉動，象徵民進黨內部分裂的開端。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 49
香港大火「燦笑比YA」合照網譙翻 中國籍YTR遭港警拘捕！身分曝光
香港大埔「宏福苑」11月26日發生五級火警，火勢擴散波及7棟大樓，造成嚴重死傷，眾多居民的家園被焚毀，截至12月3日累積159人身亡、31人失聯。火災當下，有一名中國籍YouTuber「Kenny」到場拍照，對著鏡頭「燦笑比YA」，香港警務處國家安全處將他逮捕。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 72
川普簽署《台灣保證實施法案》！國台辦崩潰嗆：強烈不滿、堅決反對
美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），法案要求國務院定期檢視及更新和台灣的交往準則。對此，國台辦今（3）日又崩潰開嗆，粗暴干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 189
李全教議長賄選案藏綠營未爆彈 陳亭妃忠誠度成台南選戰變數
2014 年底的台南市議會議長選舉，本被視為綠營穩操勝券，民進黨席次過半，但最終卻由國民黨籍的李全教逆轉勝出。檢調事後偵辦，認定李全教透過六名白手套向多名無黨籍及民進黨議員期約行賄，2016 年遭法院判處「行求賄賂罪」，並宣告當選無效，使當屆議會版圖被迫重整。選後...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 23
男客買黑輪掉出衝鋒槍 老闆嚇：吃飯帶錢就好
台中市 / 綜合報導 台中市北區一家黑輪攤，2日下午一名男子前來消費，結果包包不慎翻落，掉出疑似一把衝鋒槍，老闆和客人故作淡定還上前提醒男子撿起來，沒想到男子又跑到隔壁人力公司應徵工作沒成功，竟然說要以6萬元價格賣槍，被拒絕後就離開，警方表示已經組成專案小組，掌握男子身分全力查緝，並且要查出槍枝來源。一名黑衣男子站在店內等他買的黑輪，不過男子放在後方桌子上的包包突然倒了下來，老闆娘瞄了一眼，男子也轉頭一看，因為包包掉出來的疑似是一把衝鋒槍，黑輪店老闆說：「因為那時候我沒注意，然後他出來要走的時候，老闆娘就跟我說，他剛剛包包裡掉了一支槍出來，大支的。」原本要走進店裡的老闆娘看到之後瞬間身體僵硬，一旁顧客也頻頻回頭，男子還假裝鎮定趕快將東西撿起來，黑輪店老闆說：「買黑輪30元而已，不用帶槍來，你人來就好，帶錢來就好。」事後大家閒聊起來才驚覺可怕，掉槍驚魂記，發生在2日下午台中市北區一家黑輪攤，男子買了30元黑輪也不吃，就站在店內四處東張西望，沒多久，男子又跑到隔壁人力仲介公司，找工作沒成功直接把槍放在桌上想抵押借錢。黑輪店老闆說：「剛剛那一把槍放在桌上問那個老闆說，我手頭比較緊那這支槍放在這裡，賣你好不好，6萬塊賣你好不好，老闆就嚇到說，這賣我，我用不到這樣子，然後他就說要不然押在這裡，我跟你拿3百塊就好。」第二分局文正所所長楊俊宏說：「目前已掌握犯嫌身分，全力查緝。」男子買黑輪掉槍還亮槍找工作，警方已經掌握男子身分要來釐清槍枝的真假以及意圖。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前 ・ 5
2女搭公車少投14元拒絕補票！ 講不聽！ 駕駛無奈開車
社會中心／周秉瑜 桃園報導有兩名女子搭公車少投錢，也不理會司機！事發在桃園，1號晚間10點多，兩名女子從桃園總站上車要前往大溪，但她們少投14元，司機發現了，她們也不理，還說以前就是這樣搭的，司機為了不耽誤其他乘客行程，無奈地先開車，過了好幾站，她們才乖乖投錢。司機很無奈地跟乘客苦勸她少投錢，但女子態度理直氣壯，甚至還拿手機錄影想蒐證。遇到奧客，司機為了不耽誤其他人時間，只好先開車。有乘客把這一幕PO上網，網友一面倒站在司機這邊，也有人幫忙講話說「他人很好，之前開我們學校的校車」，對於他看得很仔細一一數錢的專業模樣，也有不少人盛讚。2女搭公車少投14元拒絕補票！（圖／民視新聞）回溯幾分鐘前，兩名女子大包小包上車後，迅速投錢往後走，但司機一看立刻將人叫住，因為她們少投錢，但她們卻沒什麼搭理，越走越後面，司機最後無奈地走過去跟她們講，只是講不聽，司機只好先開車。事件發生在桃園總站，1號晚上10點，當時這班車是要往大溪，一個人37元，兩人應投74元，但前一個人投20，後一個人投40，加起來才60元，少14塊，當時她們還說以前就這樣搭的，讓司機很困擾，直到公車開了四、五站後，兩人才上前補14元車資。不過，桃園上個月才傳出另一起投幣糾紛。搭公車少投14元司機苦勸不聽（圖／民視新聞）上個月初，公車司機懷疑和學生逃票，當街上演全武行，學生慘遭爆打，勒脖子，還地上連灌好幾拳，檢方依傷害罪起訴駕駛，建請從重量刑。還好這次沒有演變成激烈衝突，乘客最後也乖乖補錢了，和平落幕。原文出處：2女搭公車少投14元拒絕補票！ 講不聽！ 駕駛無奈開車 更多民視新聞報導東京威力涉竊台積電機密遭求處罰金1.2億 日本母公司急撇清最新／台南百年木炭行倉庫火警！濃煙狂竄畫面曝光高職生弒母猛刺20多刀！聽到被判19年竟全身發抖民視影音 ・ 20 小時前 ・ 15
高市重申對台立場不變 麻生太郎力挺：被中國說幾句還好
日本首相高市早苗昨（3日）重申，日方對台灣的立場「並未改變」，再次引起中國不滿。對此，自民黨副總裁麻生太郎表達支持，並表示，雖然中國有各種批評，但被說幾句的程度還好，目前為止這件事沒有發展成什麼大問題。鏡新聞 ・ 3 小時前 ・ 16
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 39
為32元電鍋清潔隊員遭判刑 藍委要提案修法了
[Newtalk新聞] 台北市環保局黃姓清潔隊員涉嫌將回收的電鍋轉贈給拾荒婦人，遭檢方依貪污罪起訴。士林地方法院審理後，今（2日）判處黃男有期徒刑3月，緩刑2年，褫奪公權1年，全案可上訴。使得該案再次引發輿論爭議。國民黨立委蘇清泉則透露，國民黨立委翁曉玲已為此案提案修《貪汙治罪條例》， 要將貪汙金額在5萬元以下者不罰，將微罪不舉的精神明文入法。 起訴書指出，黃姓清潔隊員去年7月26日晚間6時42分許，將隨車時所收運的大同電鍋（價值新台幣32.56元）放到自己的小貨車上，帶回家中，在確認電鍋可使用後，翌日，將電鍋帶到新北市新莊區忠誠街、中泰街一帶，贈送給一名真實姓名、年籍均不詳的婦人。黃姓清潔隊員後來向法務部廉政署北部地區調查組廉政官自首，士林地檢署今年6月間依貪污治罪條例起訴。 蘇清泉則諷刺，比照近日曝光最大宗詐騙案「太子集團」在台涉詐金額45億元，25名嫌犯有20人交保，交保金額僅5萬元至100萬元，這名清潔隊員的好心，反受司法不可承受之重，其不公待遇簡直令人髮指。 蘇清泉透露，翁曉玲為此提案修《貪汙治罪條例》，要將貪汙金額在5萬元以下者不罰，將微罪不舉的精神明文入法，他十分認同，收新頭殼 ・ 1 天前 ・ 106
藍白剛擋下國防預算「中國就實彈射擊」 林飛帆嘆危機：傷害台灣國安
總統賴清德宣布8年1.25兆國防特別預算，國民黨主席鄭麗文痛批在玩火，國民黨立法院黨團總召傅崐萁還說是挑釁，然而國民黨、民眾黨昨（2）日在立法院封殺國防特別條例後，中國就在渤海實施實彈射擊。對此，國安會副秘書長林飛帆今（3）日直言，這是非常大的危機，對台灣的國家安全是很大的傷害，「中國在挑釁所有周邊區域國家，這件事情應該是常識！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 221
不選台北市長！王世堅首曝原因超心酸
[NOWnews今日新聞]民進黨立委王世堅今（2）日接受政論直播節目《中午來開匯》專訪，作為台北市長熱門人選，他首度談及不參選原因，直言因自己是228與白色恐怖受難者後代，若輸給蔣家的下一代，他將無法...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 159
左營槍擊命案槍手楊云豪逃逸出境 檢方發布殺人通緝
南部中心／民視新聞綜合報導一名詐欺通緝犯羅天義，今年8月22號出門溜狗遭開16槍死亡，警方調閱數百支監視器，查出槍手是來自新北市的楊云豪，據了解他本身前科累累，也曾當過車手，但他槍殺羅男後，在共犯接應下，已偷渡出境，目前全案無法偵審，檢方在上月28日發布殺人通緝。楊云豪在8/22左營文學路槍殺羅男後，就跑到橋頭高雄大學燒車跟變裝後徒步離開。（圖／民視新聞）51歲的詐欺通緝犯羅天義，今年8月22號出門溜狗，在高雄左營文學路，被埋伏槍手連開16槍，案發至今超過三個月，槍手仍在逃，檢警調閱上百隻監視器，研判槍手已偷渡出海。槍手就是照片上的這位，27歲的楊云豪，平時出沒新北市三重、土城一帶，前科累累的他曾犯下多起毀損、妨害自由、毒品、詐欺、傷害等罪，也當過詐欺車手，所涉案件均非重罪，不料這回卻成了重案槍手。被通緝的楊云豪，長相還沒正式曝光，不過他逃亡路線相當縝密。（圖／民視新聞）被通緝的楊云豪，長相還沒正式曝光，不過他逃亡路線相當縝密，8/22左營文學路槍殺羅男後，就跑到橋頭高雄大學燒車跟變裝後徒步離開，又逃到桃園藏匿，但警方到新竹攻堅撲空，後來楊在共犯協助下逃往屏東，後來從東港搭小琉球籍漁船成功偷渡出海。非當事律師李茂增：「只要證據夠的話，聲源：非當事律師李茂增，檢察官當然可以依法起訴，人是已經確定的，所以檢方應該會發布通緝，聲源：非當事律師李茂增，一入境就予以逮捕，法院審判就不一樣，法院尤其是一審，一定要被告到場。」楊云豪犯案過程到到逃亡路線，疑似早有規劃，如今偷渡出境，無法讓全案偵審，橋頭地檢已在11月28號發布殺人通緝，全面追捕。原文出處：左營槍擊命案槍手楊云豪逃逸出境 檢方發布殺人通緝 更多民視新聞報導高雄槍擊案! 通緝犯遭"行刑式"連開16槍 嫌犯燒汽車滅證畫面曝光！遛狗男遭連開16槍斃命 陳其邁：速將涉案人繩之以法高雄槍擊案狂轟16槍 警逮車主.接應共犯 槍手仍在逃民視影音 ・ 1 天前 ・ 15
民進黨高雄市長初選4搶1 謝寒冰：派系角力恐生變數
2026年高雄市長選舉民進黨初選競爭激烈，立委賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩皆表態參選。資深媒體人謝寒冰在政論節目分析，邱議瑩獲得前總統蔡英文、陳水扁及前行政院長蘇貞昌力挺，但身兼民進黨主席的總統賴清德支持的是賴瑞隆，無論最後誰出線，對綠營都將造成許多變數。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
台積內鬼案 東京威力科創 遭求刑1.2億罰金
喧騰一時的台積電內鬼案，前工程師陳力銘、吳秉駿、戈一平3人涉嫌竊取台積電2奈米先進製程機密遭起訴後，智慧財產及商業法院裁定3人延押2月後，台灣高檢署智財分署認定，陳力銘任職的日商東京威力科創公司涉犯《營業祕密法》、《國家安全法》等法人刑責共4罪，2日向智商法院追加起訴東京威力科創，4罪各求處罰金4000萬元、800萬元、4000萬元、4000萬元，請求定應執行刑新台幣1億2000萬元。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
美台關係穩了？學者分析美國《台灣保證實施法》：接下來1事才是關鍵
美國總統川普（Donald Trump）於美東時間2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），研擬解除目前台美外交的限制。對此，旅美教授翁履中表示，川普在敏感時刻簽下友台法案，美台關係進一步「制度化」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 6
台中男稱「喝20包毒咖啡」闖游泳池 持槍朝6歲女童扣扳機
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導太可怕！今（2025）年國慶日（10月10日）當天，一名29歲陳姓男子持槍闖進台中西屯區一間游泳學校，並跳下游泳池對教練及2名孩童扣下扳機並拉動滑套恐嚇，幸好不明原因槍枝未擊發。警方獲報到場後，發現陳男情緒激動，甚至還用槍把一名蔡姓女子的轎車前擋風玻璃打碎，因此立即上前制止並逮捕，沒想到他卻辯稱，自己因為一口氣喝完20包毒品咖啡包，「無法控制身體」；後續除了會分析該槍枝是否具有殺傷力之外，也會把陳依法移送台中地方檢察署偵辦。據了解，陳男10月10日傍晚闖進西屯區光明路一間游泳學校，並拿出已填裝子彈的手槍跑到辦公區域，黃姓主管見狀趕緊走避；不料，陳接著卻將目標轉往正在游泳池教學的葉姓教練，以及2名學童，一對7歲和6歲的兄妹，陳男不但拉動滑套恐嚇，還朝著葉男和女童瞄準後扣扳機，幸好不明原因槍枝未擊發，沒有釀成憾事。警方在陳男身上查扣槍枝及子彈。（圖／民視新聞翻攝）台中市第六警分局表示，員警在接獲報案後，也立即到場制止陳男，沒想到他卻情緒激動，甚至拿槍將停車場內一名蔡女的轎車前擋風玻璃砸碎，導致車上的蔡姓母女飽受驚嚇；眼見陳行為脫序，警方也立即上前將其壓制並逮捕，隨後在他身上搜出43包毒品咖啡包（西洋鬼頭圖案，毛重183.5公克）、15包毒品咖啡包（賽車圖案，毛重60.8公克）、4包毒品咖啡包殘渣袋（西洋鬼頭圖案）、1支改造手槍（含1個彈匣）及26發子彈。警方在陳男身上查扣大量毒品。（圖／民視新聞翻攝）陳男砸碎轎車擋風玻璃。（圖／民視新聞翻攝）陳男遭逮後辯稱，自己因為「一次喝完20包毒品咖啡包」，意識不清醒，也無法控制身體，才會持槍闖入游泳學校，並否認有殺人與恐嚇的意圖。警方壓制陳男。（圖／民視新聞翻攝）此外，警方更在陳男住家扣得毒品咖啡包4包（賽車圖案，總毛重17.0公克）、毒品咖啡包殘渣袋7個（西洋鬼頭圖案）、愷他命1包（毛重2.0公克）、iPhone16手機1支、子彈17顆及空彈殼1顆。警方在陳男家中搜出大量毒品。（圖／民視新聞翻攝）警方除了將陳男當時所持槍枝送鑑，以分析是否具殺傷力之外，也依法將他移送台中地方檢察署偵辦。檢方則認為，陳男涉犯對未滿7歲之人殺人未遂、槍砲、毒品（另案偵辦）等罪，近日偵結將他提起公訴。台中第六警分局強調，對於任何危害公共安全行為，警方絕不寬貸，將持續加強治安掃蕩與查緝作為，以維護市民安全與社會秩序。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：快新聞／嚇壞！台中男稱「喝20包毒咖啡」闖游泳池 持槍朝6歲女童扣扳機 更多民視新聞報導汐止男吸完「喪屍煙彈」雨中上路 左轉闖紅燈撞死騎士遭起訴支持賴清德赴立院國情報告 王世堅：一問一答對總統不公平少女玩「猜拳脫衣」輸到全裸！遭2男輪流侵犯下場曝民視影音 ・ 22 小時前 ・ 9
高雄民調差異大！AI分析：要看「這版本」
[NOWnews今日新聞]民進黨為備戰2026九合一大選，近期積極敲定各縣市長名單，近日有民調指出，綠營4位欲出戰的候選人，都大幅領先藍委柯志恩，然而TVBS民調1日顯示，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 30
香港大火奪151命！鄭秀文拍戲空檔衝祈禱會
[NOWnews今日新聞]香港大埔宏福苑在上個月26日發生嚴重火災，至今已造成151人死亡、79人受傷、超過30人失蹤，還有1名消防人員殉職，讓全港陷入濃濃的哀傷。而今（2）日，香港歌手鄭秀文在Fac...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 2
川普擬關委領空 傳防長令：運毒船不留活口
美國總統川普揚言要關閉委內瑞拉的領空，但又不說明原因，有意營造即將空襲委國的氣氛。近日傳出，國防部長赫格塞斯空襲運毒船的行動中，下令對同一艘船進行第二次攻擊，刻意擊斃船上生還者，此舉明顯違反國際法，美國國會已經展開調查。川普證實已經與委國總統馬杜洛通過電話，白宮官員透露，馬杜洛提出的下台條件，川普通通拒絕，還限期他一個星期內離境；周一，馬杜洛現身造勢場合，破除他已經逃跑的謠言。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 6