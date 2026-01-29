華府演說揭台灣AI關鍵地位 龔明鑫提2數據：半導體產值將迎3000億美元里程碑

經濟部長龔明鑫在美東時間28日（台灣時間深夜）在華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）發表演說，龔明鑫拿出多項關鍵經濟數據佐證台灣經濟體質的蛻變。受惠於AI時代來臨及產業轉型成功，台灣人均GDP預估今年將突破3萬4千美元，正式超越日本與韓國；台股大盤更站上2萬3千點大關，總市值躍居全球第八，超越德國與南韓，展現出台灣在全球資本市場舉足輕重的地位。

龔明鑫分析，台灣半導體產業發展超過四十年，產值從2016年的800多億美元，一路攀升至賴清德總統上任後的突破2000億美元大關。他樂觀預估，隨著AI應用全面爆發，台灣半導體產值很快將挑戰2500億甚至3000億美元的里程碑。引用IDC數據，龔明鑫指出，生成式AI將帶動未來數年全球產值超過30%的複合成長率，至2029年將創造1.2兆美元的商機，而台灣正是這波浪潮中不可或缺的硬體軍火庫。

龔明鑫強調，雖然台灣在晶圓代工伺服器製造上扮演關鍵角色，但真正主導整個AI生態系的仍是美國企業。他舉例，營收成長最驚人的輝達（NVIDIA）以及在IC設計、設備材料領域佔有絕對優勢的美商，才是產業火車頭。

龔明鑫認為，台美在AI領域的關係是「強強聯手」的互補關係。台灣企業正大規模赴美投資，承諾金額超過數千億美元，協助美國建立在地製造產能；相對地，包括微軟、Google、美光等美商大廠也持續加碼投資台灣的資料中心與研發基地。這種雙向投資不僅鞏固了供應鏈韌性，更確保了在AI時代，台灣能持續將其製造效率外溢貢獻給全世界。

面對未來，龔明鑫說，只要AI時代確定來臨，台灣的關鍵地位就無法被取代。從過去被視為地緣政治風險區，到如今成為全球科技大廠競相合作的對象，台灣已用經濟實力證明，在主要由美國主導的科技生態系中，台灣是最值得信賴且最具效率的合作夥伴。



