華府炸彈客首出庭 供稱2020大選結果「被偷」

被控於2021年初國會大廈暴動前夕，分別在華府共和及民主兩黨全國委員會總部外放置兩枚管狀炸彈2k730歲男子科爾，於5日首次出庭。(美聯社)

維吉尼亞州30歲男子科爾(Brian Cole Jr.)被控於2021年初國會大廈暴動前夕，分別在華府共和及民主兩黨全國委員會總部外放置兩枚管狀炸彈，時隔將近五年後終於在4日被捕，隨即於5日首次出庭。

調查人員指出，科爾認為2020年總統大選結果「被偷」可能是他放置炸彈的動機。

聯邦地區法官烏帕迪亞亞(Moxila Upadhyaya)下令科爾還押，定15日舉行羈押聽證，檢方屆時將在聽證會上陳述繼續關押的理由。

今日美國(USA Today)報導稱，烏帕迪亞表示，科爾面臨一項非法運輸爆炸裝置的指控，其目的是殺害、傷害或恐嚇他人，或非法破壞財產；此外，另有一項惡意破壞或企圖使用爆炸裝置進行破壞的指控。第一項罪名最高可判處10年監禁，第二項罪名最高可判處5至20年徒刑。

聯邦調查局(FBI)書面證詞稱，調查人員針對購買管狀炸彈組件、手機訊號塔和車牌識別器等相關信用卡消費紀錄進行分析，鎖定科爾涉嫌重大。

兩名知情人士透露，住在維吉尼亞州伍德布里奇(Woodbridge)的科爾，接受調查人員訊問時供認犯下2021年1月5日的被控事件；他除了認為2020年大選結果「被偷」以外，也表達對川普總統的支持。

當年那兩枚炸彈被安全拆除，無人受傷，但FBI稱，炸彈威力足可致命。

聯邦當局未公開披露科爾犯案動機的相關訊息，也未說明此案是否與川普支持者隔天襲擊國會大廈有關。

科爾被捕別具意義，這是調查人員第一次公開確認近五年來籠罩在國會大廈暴力襲擊陰影下神祕事件的嫌犯身分。先前，這一起案件在國會大廈暴重事件陰影籠罩下長期困擾執法部門，並引發無數陰謀論，本案在拜登政府主政四年內毫無進展。

科爾已委託律師肖爾曼(John M. Shoreman)擔任辯護，但據律師事務所官網簡介，該名律師專長是反壟斷案件，而非刑事訴訟。

