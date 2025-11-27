華府爆槍擊！美國停止阿富汗移民申請 歐巴馬：暴力在美國無立足之地

華盛頓特區台灣時間27日傳槍響，白宮附近有2名國民警衛隊士兵遭埋伏槍擊，傷勢危急。據美媒報導，當局已逮捕一名阿富汗籍嫌犯，美國總統川普大為震怒，已定調此案為恐怖主義行為，並下令重新審查每一位在拜登執政期間從阿富汗入境的移民。

華府白宮附近發生一起槍擊案，2名國民兵中彈。（圖／美聯社）

據《NBC news》報導，川普在視訊談話中提到，嫌犯是居留身分是在拜登總統簽署的法案下被延長的。他表示，「我們現在必須重新審查每一位在拜登執政期間從阿富汗進入我國的外國人，並且必須採取一切必要措施，確保驅逐任何不屬於這裡或無法為我國帶來益處的外國人。」

而隨後美國公民及移民服務局立即表示，針對阿富汗國民的移民申請處理「將無限期停止，等待對安全和審查程序的進一步評估」。

而在事件發生後，美國前總統歐巴馬也在社群上發文譴責，他寫道：「暴力在美國沒有立足之地，我和米雪兒正在為今天在華盛頓特區遭槍擊的軍人祈禱，並向他們的家人致以最深切的慰問。」

