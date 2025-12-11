華府瞄準「影子船隊」！擬再扣押更多委內瑞拉油輪

委內瑞拉石油公司（PDVSA）。（圖／達志／美聯社）

美國於美東時間10日扣押1艘運送委內瑞拉石油的油輪後，正準備攔截更多船隻，顯著提升對該國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的施壓力道。6名熟悉此事的消息人士在11日透露，此次扣押是華府自2019年對委內瑞拉實施制裁以來，首次直接攔截該國的石油貨物或油輪，時機正值美國在加勒比海南部進行大規模軍事部署，而美國總統川普（Donald Trump）也持續推動推翻馬杜洛政權的計畫。

據《路透社》的獨家報導，這項行動使所有參與運送委內瑞拉原油的船東、營運商與海事機構高度警戒，許多人正在重新評估是否要在未來數日按原計畫駛離委內瑞拉水域。多名航運業者指出，華府預料將在數週內採取更多直接介入行動，目標是攔截運送委內瑞拉原油，以及其他受美國制裁國家（如伊朗）的運油船隻。因議題敏感，相關人士均拒絕具名。

廣告 廣告

委內瑞拉石油公司（PDVSA）未回覆置評要求。馬杜洛政府則指控美國此舉是「盜竊」。當被問及是否會進一步扣押船隻時，白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）拒絕透露未來行動，但強調美國將持續執行總統的制裁政策。她表示，美國不會袖手旁觀讓遭制裁的船隻在海上運載黑市石油，因為「其收益將助長全球各地不受承認的流氓政權的販毒恐怖主義。」

其中1名知情人士透露，美國已整理出1份可能被扣押的受制裁油輪名單，美國司法部與國土安全部則籌畫相關行動達數月之久。

石油出口是委內瑞拉政府最主要的收入來源，一旦出口減少或停滯，馬杜洛政府的財政將面臨更大壓力。美國財政部11日宣布，已對6艘最近在委內瑞拉裝載原油的超級油輪實施制裁，並制裁4名委內瑞拉人，其中3人是委國第一夫人弗洛瑞斯（Cilia Flores）的親戚。尚不清楚這些新遭制裁的船隻是否也在美國下一波攔截目標之中。

此次扣押發生前，美國近月來已在加勒比海與太平洋進行超過20次對所謂「毒品運輸船隻」的打擊，造成80多人死亡。專家指出，這些行動可能構成非法的法外處決，但美國則辯稱其目的是保護國民免受，被美國列為恐怖組織的販毒集團威脅。

熟悉美國對委內瑞拉政策的消息人士認為，更多船隻的扣押目標在於進一步壓縮馬杜洛的財政空間。馬杜洛一再指控美國的軍事部署意在推翻他，並掌控這個石油輸出國組織（OPEC）會員國的石油資源。

美國的新策略聚焦於所謂「影子船隊」，這些老舊油輪負責把受制裁的國家（特別是委內瑞拉與伊朗）的石油運往2國石油的最大買家中國。消息人士指出，同1艘船往往會分別為伊朗、委內瑞拉與俄羅斯執行不同運輸任務。

本週被扣押的油輪名為「Skipper」，引發至少1間航運公司暫停3批總量近600萬桶的委內瑞拉主力出口油種「梅瑞原油」（Merey）的航程。參與委內瑞拉石油交易的1位高層說：「這些貨物才剛裝載完，正準備啟程前往亞洲，如今航程被取消，油輪都停在委內瑞拉外海，因為目前留在那裡比較安全。」

美國軍方近期持續監控海上與委內瑞拉港口內的受監視油輪，等待它們駛入國際水域後再採取行動。在扣押「Skipper」之前，美軍已加強監控委內瑞拉與鄰國蓋亞那（Guyana）附近海域。

李維特在白宮表示，「Skipper」將被押往美國港口，政府預計透過正式的法律程序扣押其石油貨物。另1名知情人士補充，未來扣押行動的時機還將取決於港口是否能在短時間內，安排接收這些油輪並卸載貨物。由於影子船隊大多老舊、船東身分不透明且沒有一級保險，許多港口都不願意接收這類船隻。

另1艘名為「Seahorse」的油輪，因與俄羅斯石油交易相關而遭英國與歐盟制裁。消息人士指出，該船於11月曾被美國1艘軍艦監控並短暫扣留，隨後才駛入委內瑞拉。

儘管委內瑞拉政府譴責美國的行動是「國際海盜行為」，但國際法學者認為，不足以構成法律定義上的「海盜」。英國諾丁漢法學院（Nottingham Law School）海事與海盜法專家艾特金－泰耶（Laurence Atkin-Teillet）指出，由於這次扣押是由美國政府授權與執行，因此不能被視為海盜行為，「此處使用的『海盜』一詞更接近修辭或比喻，而非法律用語。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

年輕人最討厭「員工福利」調查出爐！第一名竟是企業最花錢活動

台女遊日住飯店「自帶鍋煮和牛」被日網罵爆 旅遊作家這樣說

請假新制2026元旦上路！ 全勤獎金按比例扣、未逾10天禁予不利處分