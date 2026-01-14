即時中心／張英傑報導



民眾黨主席黃國昌率團閃電訪美會談關稅與軍購，預計今（14）日上午9時30分開記者會對外說明。民眾黨前國際部主任林子宇在臉書曬出與黃國昌在華府合照，強調此次行程緊湊，只為把握時間精準拜會相關單位。不過，媒體人詹凌瑀昨（13）日晚間，在臉書貼出林子宇貼文大酸，「這張照片完美詮釋跟老闆出差的眼神死」。

詹凌瑀首先拋出問題，「明明背景是華府大好風光，結果兩個人臉臭到像剛被倒會。看新聞標題寫什麼沒住飯店、連進餐廳吃飯都沒時間，我就問，國昌老師你是帶人家去美國外交考察，還是去參加極限生存挑戰？」



接著，詹凌瑀笑稱「看看林子宇那個眼神，根本是靈魂已經登出，心裡大概在想：老闆，風很大、肚子很餓，到底拍完了沒？我想回家」。



最後，詹凌瑀大酸「只能說，要跟在國昌老師身邊真的不容易，這根本是極限職業，連飯都沒得吃還要陪老闆在頂樓裝憂鬱，真的幫QQ」。



許多網友回應，「這些人到底什麼時候才會認清黃國昌是個只會壓榨別人為他做事的超級慣老闆這個事實？」、「沒有美國官員要跟他們合照嗎？」、「有沒有談關稅和軍購的照片，風景照是要做什麼，旅遊嗎？」。

廣告 廣告

原文出處：快新聞／華府美景也救不了？黃國昌林子宇合影「眼神死」 詹凌瑀酸像極限生存

更多民視新聞報導

訪美結束！黃國昌返抵桃機 第一反應曝光了

尷尬！柯文哲宜蘭輔選陳琬惠 遭民眾當面怒嗆「假鬼假怪」

黃國昌率團「快閃」訪美？于北辰揭1分鐘「美方立場」！

