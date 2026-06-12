華府著名地標草坪突出現「8647」字樣 具反川普意味當局矢言徹查

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華府著名地標國家廣場附近的草坪，11日突然出現「8647」的巨大字樣，由於具有反川普、甚至煽動暴力的意味，有關單位不敢掉以輕心。（法新社）



華府著名地標國家廣場二戰紀念碑前方草坪，11日突然出現疑似為數字「8647」的巨幅字樣，由於該串數字普遍被視為具有「趕走川普」的強烈反對意味，且部分人士將其視為煽動暴力行為的代號，因此有關當局不敢大意，美國內政部已展開調查作業。

路透攝影師從高處發現「8647」字樣 具有強烈反川普意味

路透報導指出，1名路透旗下的攝影師，從國家廣場中央的華盛頓紀念碑頂端，率先發現在二戰紀念碑附近的草坪上，出現了疑似人工形成的「8647」數字，美國公園警察（U.S. Park Police）與國民兵則在隨後趕赴現場展開調查。

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報導指出，「8647」是由「86」與「47」兩組具有特別含意的數字所組成，其中「86」源於餐飲業的暗語，有趕走或是擺脫特定人事物之意，「47」則是代表美國第47任總統川普（Donald Trump），因此已經成為反對川普人士常用的代號。

美國內政部將這起事件視為「精神錯亂的破壞行為」，發言人強調「會嚴肅看待任何針對總統的威脅，美國公園警察也將展開調查，並將犯行的人士繩之以法」。

報導指出，目前有關單位還在針對草坪上數字圖樣的形成方式進行分析，該圖樣是由部分草坪變為棕色形成色差，從而形成明顯的輪廓，執法機構則已採集草坪樣本進行檢測。

美國將迎接建國250週年喜慶 有關單位不敢掉以輕心

由於今年適逢美國建國250週年，官方即將在國家廣場舉行一系列的慶祝活動，川普也曾親自參與部分施工作業，包括重新粉刷林肯紀念堂（Lincoln Memorial）附近的倒映池（Reflecting Pool），且自本月25日起，該廣場上將會舉行「偉大美國州博覽會」（Great American State Fair），因此在接近活動登場時刻出現別有意味的訊息，使有關單位不敢輕忽。

在此之前，曾任聯邦調查局（FBI）局長的柯米（James Comey）因為在2025年在社群平台，張貼了1張在海灘上以貝殼排列的「8647」字樣，遭到聯邦檢察官起訴，指控他有意威脅川普，柯米則將該貼文刪除，並且表示並不清楚該數字組合有煽動暴力的意味，因此矢言要捍衛言論自由。

在本月稍早時，則有1名聯邦法官做出裁決，明令國家公園管理單位，不能阻止反川普的團體，在國家廣場附近展示繪有「8647」字樣的大型旗幟。

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