「華府資深人士」希望民眾黨在國防一致對外？黃國昌：御用寫手帶風向

民眾黨主席黃國昌率團訪美，《自由時報》報導引據華府資深人士稱，美方希望民眾黨能夠屏除黨派歧見，在國防及安全事務上展現一致對外。對此，黃國昌回應，他人還沒回到台北，就有一些民進黨御用寫手，引據華府不知名消息人士的來源，捏造一些根本沒發生過的對話，試圖帶風向。

黃國昌表示，在過去十幾個小時當中，他密集拜會聯邦政府重要部會，針對國人所關心的高關稅及軍購問題，廣泛真誠交換意見，也表達許多台灣人民共同關心的議題與憂慮。

廣告 廣告

黃國昌說，詳細的細節會等到返台後向社會大眾報告，但遺憾的是，他人還沒回到台北，就有一些民進黨御用寫手，引據華府不知名消息人士的來源，捏造一些根本沒發生過的對話，試圖帶風向。

黃國昌強調，民眾黨向來以國家利益放在政黨利益之上，當台灣內外交相迫、執政黨選擇擺爛的時候，在野黨有責任要撐起這個國家，他會繼續秉持這樣的信念。

更多風傳媒報導

