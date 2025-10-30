華府風向轉變？林佳龍曝特定智庫「背後財團插手」：想引導美國對台政策

美國《時代（TIME）》雜誌日前刊出一篇以〈美國必須慎防台灣魯莽的領導人（The U.S. Must Beware of Taiwan's Reckless Leader）〉為題的專文，由於外交部發布回應新聞稿一度指稱該文為「報導」，導致我國家通訊社《中央社》刊登後，意外掀起波瀾。不過，外交部長林佳龍今（30）日指出，觀察到有一股力量想要引導甚至影響美國輿論、美國政府對台政策，特定美國智庫背後可能是有大財團系統性的支持，且有特定投書、聲音因有心人士推動或帶風向而被放大。

具官方色彩的亞太和平研究協會資深客座研究員揭仲近日撰文示警，自今年5月以來，從美國《外交政策（Foreign Policy）》雜誌刊出題為〈川普應約束台灣〉的專文後，包括美國智庫「蘭德公司」（RAND Corporation）發表題為〈穩定中美之間的競爭〉報告、《時代》雜誌近日的專文等，在半年內類似「華府應出手約束台灣」的呼籲，和「華府態度已改變」的提醒，數度出現在若干具影響力的期刊、智庫報告或學者口中，背後所代表的意義，或許更該讓我方思考、警惕。

立法院外交及國防委員會今日邀請外交部、陸委會、國安局等部會官員進行專題報告並備質詢，國民黨立委馬文君質詢時關切前述發展。對此，林佳龍回應，個別學者專家的投書，外交部都尊重也會注意，但外交部有觀察到，確實有一股力量想要引導甚至影響美國輿論、美國政府對台政策。他指出，各種多元意見反映出不同狀況，有些是基於擔心，希望能夠提醒，「但有一些背後，比較有大的財團在支持，系統性的去支持智庫，去發表對他意識形態有利的主張，我們也注意到了」。​

吳釗燮高調反嗆惹議 林佳龍：需評估避免放大聲量

馬文君提到，近日《時代》雜誌專文刊登後，國安會秘書長吳釗燮立刻透過社群媒體發文嗆聲，儘管該專文未必是華府主流意見，但畢竟仍是各自的不同看法，由國安會秘書長的高度跳出來對嗆，「這是恰當的嗎？他也是外交體系出身，曾經擔任過外交部長，直接出來嗆是適當的嗎？如果沒有辦法容納各種聲音，沒有辦法對各種情勢研析跟判斷，或者不能接納我們不能接受的狀態，那對我們是有利的嗎？」

林佳龍答覆，如同馬文君所提，如何就事論事是一回事，要如何避免幫相關作者放大聲量，在應處時也需要評估，他對個案不予評論，但整體來說，確實有些不同的投書、聲音被放大，是因為背後有推或帶風向的力量，「那我們當然也要非常的注意」。​

陸委會副主委：利用美國人的嘴，說出中國人想要的

國民黨立委徐巧芯質詢時則質疑，我方對《時代》專文予以澄清，還指稱該篇專文作者立場親中，但對蘭德公司報告卻不予評論，難道是講賴清德不好就評論，沒有特別講就不能評論？陸委會副主委沈有忠回應，智庫或特定學者的立場，可能會隨著時局變化有所調整。不過，他也強調，陸委會不會對特定的學者或智庫立場做評論。

沈有忠說明，美國智庫或特定學者發表看法後，有可能會被異常或特定帳號渲染，並有過度衍伸的解釋。陸委會依舊主張中華民國的主權不該拿來被交易，中華人民共和國與中華民國互不隸屬也是客觀事實，無論是蘭德公司或是任何智庫、學者發表的言論，對於美國方面的建議，「我們都予以尊重，我們也都會予以評析。」

有關近期網路異常帳號增加，沈有忠在答覆民進黨立委陳俊宇的質詢時說道，陸委會注及部分帳號會利用美國智庫或學者提出較符合中國敘事的論述，進而散播似是而非的言論，再由中方擴大渲染類似的言論，「等於說利用美國人的嘴，來說出中國人想要的東西」；例如先前《外交政策》或近期《時代》的專文，網路上都有異常帳號，會刻意加大渲染疑美論、棄台論等。

