華府飛東京波音客機引擎故障迫降 機上290人驚魂

2025年12月13日，美國華府杜勒斯國際機場，原定飛往東京的聯航803引擎故障迫降。路透社



美國聯合航空一架由華盛頓特區杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）飛往日本東京的班機13日下午起飛後不久就發生引擎故障，被迫返航，迫降後還引起機場地面大火，所幸機上290人均安。

綜合路透社與美國有線電視新聞網（CNN）報導，聯航803 號航班13日下午從華府杜勒斯機場飛往東京羽田機場，起飛不久後遭遇一具引擎故障，於是調轉返回杜勒斯機場，周邊居民拍攝到該飛在上空釋放燃油，準備進行迫降。

該架飛機機型為波音777-200，據飛航追蹤網站FlightAware，聯合航空華府飛東京的航班，經常是由這架飛機執飛。杜勒斯機場距離華府僅約25英里（約40公里），是距離美國首都最近的國際機場。

聯航803迫降時，機場跑道附近起火、冒出濃煙。美國運輸部長達菲（Sean Duffy）後來表示，當時飛機引擎罩脫落並起火，機場地面的灌木叢因此燒了起來。

管理華府飛安的華盛頓大都會機場管理局（Metropolitan Washington Airports Authority）表示，聯航803於下午1時半左右安全迫降。據聯航發言人，機上275名乘客、15名機組人員均未受傷。

縱使波音客機經常因飛安事件登上新聞版面，各國為了與川普達成貿易協定，仍經常必須採購波音。美國財經頻道CNBC今年9月曾有專文分析，由於波音為極具代表性的美國企業，且採購飛機的新聞能見度高、政治曝光效果好，因此川普在與各國進行貿易談判時，條件經常包含波音訂單。

此外，全球飛機製造業基本上由波音和歐洲的空中巴士（Airbus）壟斷，歐洲以外的美國盟友接受川普談判條件而採購波音客機時，也較不容易引起盟國國內反彈。

