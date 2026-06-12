華府驚動了！白宮草皮竟有「8647」反川普暗號？這數字前FBI局長也栽過

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國際中心／許雅惠報導

悼念柯克，白宮在社群平台貼出降半旗的照片。（圖／翻攝自白宮臉書）

美國首都華盛頓再爆政治爭議！位於國家廣場（National Mall）、鄰近二戰紀念碑的一大片翠綠草坪上，近日竟被人刻意留下巨大的神秘數字「8647」。由於這組數字長期在地下圈子被視為「反對美國總統川普（Donald Trump）」、甚至是帶有暴力威脅的政治符號，事件曝光後立刻驚動美國內政部，大批美國公園警察及國民兵已進駐現場展開地毯式調查。

高空俯瞰驚見「8647」！反川普暗號惹怒華府

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根據外媒報導，這起離奇事件是由一名攝影記者從華盛頓紀念碑頂端往下拍攝時意外揭發。從高空俯瞰，可以清楚辨識出草地上出現巨大的「8」、「6」、「7」數字痕跡，而「4」的輪廓雖然相對模糊，但整體字樣極具針對性。

究竟「8647」代表什麼恐怖含義？報導指出，這組數字近年已成為極端反川普人士的專屬政治暗號。其中「86」源自美國餐飲業的黑話俚語，意指「移除」、「趕走」或「除掉」某個人事物；而「47」則明確代表「美國第 47 任總統川普」。

兩者結合，「8647」就成了要求川普立刻下台、甚至離開政治舞台的強烈警告。由於其帶有極度濃厚的政治仇恨意涵，甚至被部分安全專家認為有「鼓吹暗殺與暴力」的嫌疑，因此只要這組密碼一出現，華府維安單位便會立刻神經緊繃。

草地「詭異枯黃」排成字！內政部怒斥：瘋狂破壞

事件曝光後，美國內政部隨即大動作介入調查。內政部發言人嚴詞強調，任何涉及威脅總統安全的訊息，美國政府絕對「零容忍」嚴肅看待，並痛批這起事件是一起不可理喻的「瘋狂的破壞行為」。

讓調查人員不解的是：草地上的巨大數字「究竟是如何形成的」？現場勘查發現，字體部分的草坪異常變成了棕色，與周圍生機盎然的綠色草地形成極度強烈的反差，進而精準勾勒出「8647」字樣。美國公園警察表示，目前尚無法確認變色原因是否遭人惡意潑灑化學藥劑，已緊急採集草皮樣本送往實驗室化驗。

水很深！前 FBI 局長也曾捲入「8647」風暴

事實上，「8647」這組數字引發政治風暴早有先例。前 FBI 局長柯米（James Comey）就曾於2025年在社群平台上，分享了一張有人在海灘用貝殼排列出「8647」字樣的照片。該貼文瞬間引發全美炸鍋，柯米甚至因此慘遭聯邦檢察官提起訴訟。儘管他事後緊急刪文，並堅稱自己「完全不知道這組數字是在鼓吹暴力」，但這起案件早已讓「8647」成為美國社會最敏感的政治地雷。

更敏感的是，此次事件爆發的時機點，正值美國積極籌備「獨立250週年」系列慶祝活動的前夕。包括將在6月下旬盛大登場的大型展演活動，以及國家廣場周邊的景觀整修工程，據悉川普本人都高度緊盯進度。如今這組帶有詛咒意味的神祕密碼，竟直接刻在美國最重要的國家地標上，不僅重創維安顏面，也讓美國內部日益失控的政治對立浮上檯面。

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