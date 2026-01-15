華府：美台達成貿易協議 15%關稅不疊加

▲美國、台灣已經達成貿易協議，台灣將投資至少2500億美元，用於美國本土晶片生產，而美國則把對台關稅從20%下調至15%。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國商務部當地時間週四宣布，美國、台灣已經達成一項「以半導體為重點」的貿易協議，台灣將在美國投資至少2500億美元用於晶片生產，作為交換，美國將把對台關稅從20%下調至15%。

綜合《CNBC》、《路透社》等外媒報導，台灣當局將為這些在美國投資的公司，提供所謂的信用保證融資，用於擴大半導體、能源和人工智慧領域的生產，而美國將台灣關稅下調至15%，並承諾對仿製藥、藥品成分、飛機零件及部分自然資源實施零關稅。

美方並表示，根據第232條款框架，未來對在美國生產晶片的企業，華府將提供一些關稅豁免，例如台積電（TSMC）等在美國新建晶片工廠的台灣公司，在工廠建設期間，可以進口相當於其產能2.5倍的晶片，無需按照框架繳納關稅。

報導提到，台積電已經投資400億美元在美國亞利桑那州建廠，為蘋果、輝達等公司生產晶片，這些投資來自先前美國政府根據《晶片法案》（Chips Act）提供的補貼；而除了半導體關稅優惠待遇外，台灣也爭取到汽車零組件、木材及其相關產品的優惠關稅待遇。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在訪談中表示，總部位於台灣、但不在美國建廠的晶片公司，可能面臨100%的關稅，美國政府的目標是將台灣40%的半導體供應鏈轉移到美國。

美國商務部官網的情況說明書則再次強調，半導體對美國的工業、科技和軍事實力至關重要，長期以來，華府的既得利益集團放任這一戰略產業向海外轉移，導致美國必須依賴外國製造商和脆弱的供應鏈，美國在全球晶圓製造的份額，也從1990年的37%急劇下降到2024年的低於10%，現任川普政府致力於扭轉這一趨勢，以重振美國的半導體製造業。

