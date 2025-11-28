華府「2國民兵遭槍擊」1人身亡 川普證實噩耗：另一位「情況非常糟糕」

川普（左）證實，國民兵莎拉（右）已經身亡。（翻攝自X）

美國華府日前發生一起國民兵遭槍擊的事件，其中一位女性國民兵莎拉（Sarah Beckstrom）傳出因為傷重身亡。美國總統川普也證實此事，「她已經不在我們身邊了」。

華府「國民兵遭槍擊」1人身亡 川普證實噩耗

綜合外媒報導，關於華府日前發生的國民兵遭槍擊的事件，川普說，這是一起「針對性」的槍擊事件，其中20歲的莎拉貝克斯特羅因為傷勢過重不幸身亡，川普指出，自己是在演講前才得知了死訊。

川普悲悼，莎拉是一位備受尊敬、年輕有為的國民警衛隊隊員，她從2023年6月開始服役，各方面都相當的出色，「她去世了，已經不在我們身邊，她現在正在天上看著我們」。

至於另外一名國民兵安德魯（Andrew Wolfe），川普透露，該國民兵「正在跟死神搏鬥，情況非常糟糕」。

嫌犯也中彈 送醫治療中

先前哥倫比亞特區檢察官在記者會上有說明，上述2國民兵均是來自西維吉尼亞州國民警衛隊。

西維吉尼亞州國民警衛隊則發布新聞稿說，莎拉、安德魯是在執行任務時，約14時15分左右遭到槍擊。嫌犯拉赫曼努拉（Rahmanullah Lakanwal）也中槍受傷被送往醫院治療，該名凶手將面臨3項持械意圖殺人罪，和1項在暴力犯罪期間持有槍支罪的指控。

