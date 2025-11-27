華府2國民兵遭槍擊！凶手身分曝「疑阿富汗籍」 川普要求增派500兵力進駐

2名國民兵在白宮附近巡邏時遭槍擊。（翻攝X）

美東時間26日下午2時許，華盛頓特區2名國民兵在白宮附近巡邏時遭1名犯嫌開槍，犯嫌隨後遭開槍逮捕。不過2名國民兵情況危急，美國總統川普則已要求，加派500名國民兵進駐。

根據《CNN》《BBC》報導，美國國防部長赫格塞斯美國國防部長（Pete Hegseth）受訪時表示，川普已要求增派500名進駐華盛頓特區；川普也發文嗆說槍手將會付出「慘痛代價」，強調他與政府都會跟所有軍人與值法人員同在。

有關於這2名國民兵狀況，西維吉尼亞州州長莫瑞西（Patrick Morrisey）一度悲痛宣布2人殉職，但後來改口表示因相關報告矛盾，希望大家一起替他們祈禱，有更完整消息將會立即更新。

廣告 廣告

槍手中槍後遭送往醫院治療，《BBC》引述《CBS NEWS》報導，指出其名為Rahmanullah Lakanwal，疑為阿富汗籍，2021年進入美國。

更多鏡週刊報導

香港大火至少44死、45重傷！失蹤人數仍逾200 3男涉誤殺遭捕

香港大火已44死 住戶1個月前po文憂心「吸菸亂象」釀災...一語成讖

宏福苑7棟樓陷火海 許冠傑是大埔居民！發手寫信盼大家救援：天佑香港