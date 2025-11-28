華府2國民兵遭槍擊 川普哀痛證實1死

美國總統川普證實於華盛頓特區遭槍擊的國民兵1死。（資料照／美聯社）





美國總統川普（Donald Trump）今日在與軍人的感恩節通話中證實，週三於華盛頓特區遭槍擊的國民兵莎拉．貝克斯特羅姆（Sarah Beckstrom）已不幸身亡。川普形容她是備受尊敬、年輕、出色的人，自2023年6月起服役以來各方面都非常傑出，哀痛道「她剛剛過世了。」

據《CNN》報導，貝克斯特羅姆與美國空軍技術中士安德魯．沃爾夫（Andrew Wolfe）於白宮附近遭「伏擊式」槍擊，事件發生在感恩節前夕，引發全國高度關注。川普表示，這些國民警衛隊成員自8月起被調往華府，是因應他在當地推動的聯邦執法力量增援行動。

據了解，貝克斯特羅姆的父親在醫院握著她的手，陪伴女兒度過最後時刻。

沃爾夫目前仍在危急狀態，他的父親請大家為他祈禱，川普在通話中亦呼籲民眾為受害者與其家屬祈福。社區人士與鄰居則對2名年輕軍人遭遇此事深感震驚，並期盼沃爾夫能早日康復。

