華府67死空難調查報告出爐！歸咎於FAA一連串「系統性失誤」

美國國家運輸安全委員會（NTSB）於調查報告中指出，去年華盛頓特區附近軍用直升機與民航客機相撞，造成67人死亡的空中相撞事故，主因為聯邦航空總署（FAA）一連串系統性失誤。NTSB主席荷門迪（Jennifer Homendy）直言這起事故「100％可以預防」。

華府空難造成67人不幸罹難。（圖／美聯社）

2025年1月，一架美國陸軍直升機與一架美國航空公司客機在華盛頓的雷根國家機場（Ronald Reagan National Airport）附近相撞，造成67人死亡。NTSB在經過一年調查後，於2026年1月27日舉行聽證會，公布調查結果並投票決定事故的可能原因及安全建議。

調查報告中，NTSB批評FAA將直升機航線設置在靠近跑道進場路徑的位置，導致直升機可能在距離降落飛機僅75英尺的空域飛行。此外，FAA未能採納先前關於降低空中相撞風險的建議，以及空中交通管制過度依賴目視分離來管理空中交通流量，都是造成此次事故的關鍵因素。

荷門迪在聽證會上特別指出，一個僅售400美元（約12,519元新台幣）的全球定位系統裝置（ADSB-In）就可避免此次空難。NTSB自2006年以來已17次建議在飛機上強制安裝此系統，但FAA一再忽視這項建議。若此系統獲得批准並強制安裝，美國航空公司機組人員本可在撞機前59秒收到警報，而直升機機組則可在48秒前收到警報。陸軍已在事故後安裝了該系統。

NTSB在聽證會上展示了三段模擬影片，呈現兩架飛機在碰撞前視線受限的情況。

另外，NTSB調查發現，事故當晚的管制員同時處理直升機和飛機交通，且已持續工作四小時。人類行為調查員指出，該管制員的精神警覺性已隨時間減弱。他本應發出明確的即將碰撞警告並提供清晰的避讓指示。碰撞前90秒，塔台管制員因同時處理地面和空中的飛機而不堪重負。

