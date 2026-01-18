華廈凌晨火燒4層樓 女疑燒垃圾取暖涉嫌縱火

桃園市 / 綜合報導

桃園市桃園區和平路1棟8層樓華廈，今(18)日凌晨發生火警，5樓到8樓共有4層樓陷入熊熊火海，濃煙不斷竄出，現場出動超過80名消防人員及義消灌救，逐層搜索，所幸沒有人員傷亡。員警訪查後發現，有一名李姓女子疑似想取暖，涉嫌在6樓燃燒垃圾引發火勢，也依公共危險罪將她移請偵辦。

橘紅色的火焰不斷從窗戶噴湧而出，伴隨著大量濃煙直竄天際，現場火勢非常兇猛，場面怵目驚心，目擊民眾說：「不知道人有沒有跑出去。」大火伴隨濃煙幾乎遮蔽了半片夜空，還不時傳出炸裂聲響，附近住戶連夜倉皇逃出，憂心忡忡，附近住戶說：「就碰碰聲這樣，我就覺得奇怪怎麼會爆炸。」

這起嚴重的火警，發生在今日凌晨12點多，桃園市桃園區和平路一處民宅，惡火一路從5樓燃燒到8樓，住宅內部堆放大量雜物，導致火勢一度全面燃燒，5和6樓燃燒面積各約50平方公尺，7和8樓約100平方公尺，消防人員說：「慢慢走要看路喔。」警消人員等火勢撲滅後，小心翼翼進到火場勘查，經調查後發現，深夜惡火疑似是有人縱火，雙手上銬被解送的女子，涉嫌在6樓燃燒垃圾引發火勢。

根據了解，她疑似是因為天冷，在6樓燃燒垃圾想取暖，結果火勢延燒4層樓，警方第一時間就將她帶回調查，桃園市景福派出所所長吳家鳴說：「於現場疏散人員中發現行跡可疑之人，經現場跡證顯示及證人指認確認犯嫌，全案依公共危險罪(縱火罪嫌)移請偵辦。」桃園市三民分隊李政達小隊長說：「內部多為小套房內部複雜，共計出勤27車84人。」雖然這棟大樓目前是半廢棄狀態，但有數名街友在這居住，女子疑似想取暖引發嚴重火警，幸好沒有人傷亡。

