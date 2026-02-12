華建公告取得更多中工股權 中工：時機點敏感請檢調深入調查

針對大華建設公告取得中華工程更多持股比率一事，中工指出，時機點敏感。圖為中工推出豪宅「陶朱隱園」。(記者徐義平攝)

〔記者徐義平／台北報導〕針對寶佳集團的大華建設(2530)今日公告取得中華工程(2515)更多持股比率一事，對此，中工發聲明指出，日前華建派駐中工的法人董事代表才請辭，且在法律上內部人責任尚未完全解除之際，又公告取得更多中工股份，時機點極為敏感，相當不解此行為，也深感遺憾。

中工指出，依據「證券交易法」相關規範，上市櫃公司董事(含法人代表)即便辭任，在法律定義的一定期間內，仍受「內部人」的規範與限制。因此，呼籲特定股東應該要遵守法律紅線，且不要利用曾參與董事會運作所獲悉的內部資訊進行交易，以免觸法。

廣告 廣告

此外，針對日前已有小股東針對特定人士涉嫌利用資訊落差進行內線交易，並向主管機關提出檢舉一事，中工回應，懇請檢調與主管機關能回應市場期待，主動關切並深入調查是否仍有其他類似不法或異常交易行徑。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台灣人逐漸不愛去！中國遊客最多的東南亞國家是這國 最新前五排名曝

抓到了！非法賣晶片設備給中芯 應材慘吞近80億天價罰單

獨家》不是美光！群創南科五廠擬賣給封測大廠

中國又要挖台灣邦交國！美國會驚爆魔爪盯上「這國」

