華建公告取得更多中工股權 中工：時機點敏感請檢調深入調查
〔記者徐義平／台北報導〕針對寶佳集團的大華建設(2530)今日公告取得中華工程(2515)更多持股比率一事，對此，中工發聲明指出，日前華建派駐中工的法人董事代表才請辭，且在法律上內部人責任尚未完全解除之際，又公告取得更多中工股份，時機點極為敏感，相當不解此行為，也深感遺憾。
中工指出，依據「證券交易法」相關規範，上市櫃公司董事(含法人代表)即便辭任，在法律定義的一定期間內，仍受「內部人」的規範與限制。因此，呼籲特定股東應該要遵守法律紅線，且不要利用曾參與董事會運作所獲悉的內部資訊進行交易，以免觸法。
此外，針對日前已有小股東針對特定人士涉嫌利用資訊落差進行內線交易，並向主管機關提出檢舉一事，中工回應，懇請檢調與主管機關能回應市場期待，主動關切並深入調查是否仍有其他類似不法或異常交易行徑。
經濟部長龔明鑫昨日表示，為達到2030年稀土關鍵礦物半數國產化的目標，將派經濟部地礦中心赴美國考察礦源。地礦中心主任徐銘宏今（12）日表示，雖然「機票還沒買」，但已預計最快今年第3季赴美國加州、德州、懷俄明州考察當地礦源。