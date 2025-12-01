華建鄭斯聰進中工董事會 周志明：期與寶佳良性互動

（中央社記者曾仁凱台北1日電）面對寶佳集團進逼經營權，中工今天公告2席法人董事改派代表人，值得注意的是，寶佳集團旗下大華建設董事長鄭斯聰入列中工董事會。中工董事長周志明表示，透過此次董事會異動，盼能與寶佳形成良性互動。

周志明今天指出，近期市場對公司治理議題高度關注，中工以穩定為首要原則，公司已完成法人董事「常理股份有限公司」代表人調整，由大華建設董事長鄭斯聰出任，後續將依公司治理程序參與相關會務。中工盼能與寶佳形成良性互動，透過更完整的董事會組成，使治理能在制度框架下更為穩定，回應外界對公司治理的期待。

中工今天公告2席法人董事改派代表人，其中法人董事常理公司，改派大華建設董事長鄭斯聰，接替原本的兆豐國際財務顧問公司董事長劉量海。

中工另1席法人董事中石化，原代表人中石化董事長陳瑞隆11月19日辭任，今天公告由劉量海接替成為代表人。

寶佳集團11月4日透過旗下上市營建公司華建公告，包括堡新投資、林家宏等共15個公司或自然人，從4月8日至11月4日止，經由集中市場交易方式已取得中工約1.81億股，持股比例11.84%，且在公告中明確寫明取得股份目的為「併購」，讓中工經營權之爭浮上檯面。

過去1個月來，寶佳持續加碼中工，華建11月20日再公告於11月中又取得中工3.89萬張，整體持股比率已提高到15%以上。（編輯：張良知）1141201