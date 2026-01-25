華強北 2026 大搞作！發布全球首款帶實體 SIM 卡槽的 iPhone Air
將不可能變成可能。
去年同大家報導過華強北有改機團隊將 Apple iPhone Air 改成支援實體 SIM，但當時只屬「支援實體 SIM 獲得訊號」，並只是利用排線「簡單粗暴」連接SIM卡，隨即令人聯想是否真的可以將 iPhone Air 改至「無 SIM 變有 SIM」。如今華強北終於成功，為 iPhone Air 加入卡槽改成支援實體 SIM，將不可能變成可能。
Bilibili 上有多條 iPhone Air 的破解影片，片中可見 iPhone Air 底部加入了卡托，可插入實體 SIM 使用。據報這是華強北有人通過獨立開模，於 iPhone Air 主機板底部挖出了專裝實體 SIM的區域，配以 iPhone 15 Pro Max 的卡托，及更換較細的震動馬達（因遷就卡托擺放位置），令 iPhone Air 「升級」成使用實體 SIM 的版本。片段亦展示了經改裝的 iPhone Air 可正常打電話及上網。本身 iPhone Air 就是以全 eSIM 為其中一個賣點，對於鍾情用實體 SIM 而又想買機的朋友可謂不友善，如今華強北的工程師將令 iPhone Air 魔改成可用實體 SIM，會否真的燃起部份玩家入手的興趣呢？
