華強北 2026 大搞作！發布全球首款帶實體 SIM 卡槽的 iPhone Air

台北市 / 綜合報導 美國傳奇攀岩家艾力克斯今（25）日早上10點43分成功挑戰赤手獨攀台北101大樓。這歷史性的壯舉，民眾不只能在串流平台收看整個過程，在台北市象山步道的即時影像鏡頭君也全程直播。也讓各界驚豔，平常拍攝市景的鏡頭君，竟然還能跟著艾力克斯的動作直播。我們的記者獨家找到這台鏡頭君，原來它是台灣品牌的定製款，能360度全景拍攝，還有4K超高解析度。登山的民眾也大讚拍得很清楚、也讓全世界看到台灣。 鏡頭不斷拉大帶近，美國極限攀岩家艾力克斯，一個伸手一個跨步，每一個細微動作都被清楚直播，艾力克斯只花91分鐘，成功挑戰赤手攀登台北101，史無前例的壯舉透過網路，讓全世界看到也更認識台灣，幕後功臣不只串流平台，還有MIT的鏡頭君。想找到鏡頭君，還得先爬山，跟艾力克斯一樣一步一腳印往上爬，華視新聞記者胡冠廷說：「來到象山步道爬山，可以發現鏡頭君，就在我的右手邊，把台北市，全照進去了，這次艾力克斯在101挑戰不可能的任務，北市觀傳局特別利用鏡頭君，把他全程直播，帶進去。」直擊鏡頭君本君，就在象山的攝影平台，採向外懸空設計，出自台灣品牌，是定製款即時影像攝影機，不只能360度全景拍攝，還有4K超高解析度，台北市觀光傳播局視聽資訊室代理主任林國翔說：「透過後台設定自動切換鏡頭畫面，從廣角到特寫，本局也特別規劃鏡頭畫面，記錄呈現攀爬過程。」平常用來看市景的即時影像，搭上時事全程直播，整個過程累積觀看次數超過28萬次，同時在線觀看突破1.3萬人，民眾說：「很棒，鏡頭君能夠讓全世界看到台灣，因為我們其實剛剛是在101正底下看，然後看完其實我們覺得，那個有滿多那個(視野)盲區的，它這邊我們剛才看完，其實發現(鏡頭君)就還滿清楚的。」許多民眾想見證歷史，不只換地方還各出奇招，有民眾在陽明山上，用望遠鏡找到艾力克斯，在捷運大安站以及內湖的碧山巖，也都有民眾用手機與相機，捕捉精彩瞬間，在不同地方用不同方式，國人與全世界，一起見證史詩級的創舉。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言