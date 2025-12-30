華德動能今明年接單將創新高 正式申請創新板上市

圖：華德動能年底交車數有望達到205輛，突破近年新高，圖為今年交通部陳世凱部長(左)訪視華德動能了解產能及智慧製造，由蔡裕慶董事長(右)說明。(圖/華德動能提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

電動巴士領導廠商華德動能(2237)，日前受邀參加群益金鼎證券法說會中，與法人機構深入溝通營運狀況與未來展望。針對營運展望華德動能強調，公司今年交車情況樂觀，年底交車數有望達到205輛，突破近年新高，前三季（自結）已轉虧為盈，將連續四個季度獲利。華德動能也在12月23日正式向臺灣證券交易所遞件申請創新板上市，邁向資本巿場新里程碑。

華德動能憑藉自動化智慧製造能力，今年電巴交車數大幅增長領先同業。根據交通部公布國內八家電巴廠商市占率最新排名，截至11月電巴掛牌數，華德動能市占率25％，躍居首位。截至目前，公司累計共有７個車型為政府補助合格車型，生產量已達771輛，服務版圖涵蓋12縣巿，且智慧充電場站達30個，也居業界服務第一。

圖：華德動能新電動巴士，今年已正式推出350度電之高容量快充快補電量巴士，大幅改善電動大客車之里程焦慮。(圖/華德動能提供)

華德動能董事長蔡裕慶直指電動大客車的痛點，就是比小客車更嚴重的里程焦慮，華德動能正式公布其合格車型已提升為350度大電量，加上快速補電功能，在充沛電量和快速充電的雙重機制下，邁向車輛及電池壽命同壽期之目標，同時此車型搭載多項業界首創的車輛與電池安全防護裝置，將可大幅改善傳統燃油車及電動巴士之鋰電池安全議題，以保障乘客的乘坐舒適感和安全。

華德動能接單能量不斷提升，今年12月份單月內與台北、桃園及高雄巿等客運公司，共簽買賣合約達96輛甲類電動低地板大客車，國內外訂單能見度已延伸到2026年第三季，巿場法人分析，隨著收獲新訂單，華德動能明年全年營收及獲利成長幅度表現將相當樂觀。