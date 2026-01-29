華德動能再獲大都會客運採購39輛新世代電動巴士 大電量、快速補電技術獲市場肯定

圖：大都會客運採購華德動能39輛新世代電動巴士。(圖/華德動能提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

電動巴士國家隊華德動能（2237）營運再傳捷報。繼去年7月與首都客運集團簽訂85輛電動巴士採購合約後，華德動能1/29日宣布，再度與同集團旗下之大都會客運簽訂「39輛甲類電動低地板大客車」採購合約。此次加碼採購，不僅展現客運業者對華德動能產品安全品質與售後服務體系的高度信賴，也為公司未來營收與獲利成長注入穩健動能。

大都會客運為雙北地區指標型客運業者，長期以來對車輛性能、營運穩定度與妥善率均有嚴格要求與把關，並深獲業界肯定。自去年7月起，大都會客運已向華德動能採購55輛電動巴士，同集團之首都客運亦採購30輛，合計85輛主力車隊，陸續投入復興幹線、民生幹線等高運量黃金路線服務。此次再追加39輛新車，亦使首都客運集團半年內向華德動能採購之電動巴士累積達124輛，充分展現首都集團對華德動能產品實力，與電動巴士整體解決方案的高度肯定。

華德動能表示，感謝客運業者長期以來的支持與信任，公司將持續強化台中港廠自動化智慧製造產線，確保交車品質與時程穩定，協助業者共同達成政府推動「2030年公車全面電動化」之政策目標。

此次大都會客運追加採購之車款，為華德動能自主設計開發的最新世代電動巴士，特別針對客運業者最關切的「里程焦慮」與「營運安全」提出全面性解決方案。新車型搭載350度大電量電池，並具備雙槍快速補電功能，透過高容量電池與高效率充電機制，有效支應市區公車高強度、長時數的營運需求，並朝向「車輛與電池同壽期」之目標邁進。

圖：華德動能電動巴士配置溫度感測器。(圖/華德動能提供)

在電動巴士安全防護方面，該車型採用全台唯一通過歐盟 TUV／ECE-R100-3 電動巴士電池電源安全合格認證之電池系統，並結合多層次先進電池防護設計，大幅提升整體用車安全性。此外，車輛全面配置先進駕駛輔助系統（ADAS），包含酒精鎖、防瞌睡監測、盲區偵測及車道偏離警示等功能，確保公車於各種行車情境下，皆能即時提供警示與主動防護，全面守護駕駛、乘客及用路人安全。

華德動能進一步指出，專為電動巴士生產所規劃建置的台中港廠智慧產線，其生產效益已明顯展現。公司去年於台灣市場交車數量達205輛，創下近年新高。隨著此次大都會客運39輛新訂單挹注，並搭配既有在手訂單，市場法人普遍看好華德動能今年接單與營運表現。

法人指出，華德動能近期營收表現穩健，已連續多季維持獲利，隨著交車規模持續擴大，市占率亦穩居市場領先地位。公司近期已正式向臺灣證券交易所遞件申請「創新板」上市，預期將成為國內首家以年度獲利之姿正式掛牌上市的電動巴士公司，並邁向資本市場發展的重要新里程碑。