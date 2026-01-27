華德士：關稅底定有助企業招募 消費信心挹注歐商營運

（中央社記者曾智怡台北27日電）歐洲商會與華德士今天聯合發布「2026數位薪資調查報告」指出，6成企業認為所在產業受地緣政治與貿易關稅影響。華德士台灣總經理文岳翰表示，台美關稅底定有利企業人才招募規劃，消費信心回溫也有助歐商營運。

根據華德士（Robert Walters）調查結果，今年僅40%企業預計擴大招募，其中擴增幅度超過10%的企業僅9%，顯示多數企業在外部變數升高的情況下，選擇維持穩定人力配置、審慎因應營運風險。

華德士台灣總經理文岳翰（John Winter）指出，關稅壁壘等不確定性確實讓今年企業人才招募決策趨緩，但整體就業市場並未緊縮，多數企業仍維持穩定員額數，只是聚焦在重點職位，以提升效率與利潤，屬於「精準打擊」；其中，科技業人才炙手可熱，尤其是半導體、AI、資料及自動化領域，因企業正加速數位轉型與智慧製造方案。

調查顯示，63%企業表示地緣政治與經濟不確定性對其產業產生一定規模的影響。此外，33%企業指出貿易與關稅政策正左右招募策略，僅8%表示未受影響。

在此背景下，44%企業選擇維持既有招募規模，16%預期將調降或暫緩招募計畫，此外，考量風險管理與營運彈性，47%企業已將部分招募重心轉移至東南亞或其他區域市場。文岳翰解釋，面對人才缺口，業主不排斥從台灣往外看，但前提是語言相通，因此著重星馬兩國人才。

談及關稅衝擊，文岳翰說，去年台灣半導體市場仍非常活躍，製造業、傳產受地緣政治與貿易關稅影響較大，他強調，關稅確實影響企業投資決策，客戶也表達焦慮，在評估各項決策都會更審慎，目前看來關稅將成為揮之不去的隱形風險，但這不代表企業馬上消減人員編制。

美國總統川普26日因韓國國會仍未通過與美貿易協定，揚言關稅將從15%升至25%，媒體詢問對此事看法。

文岳翰回應，政治議題不便回答，但可見關稅、川普貿易大刀一直是不確定性因素，不過從客戶反饋，求職者對求職未來有信心，客戶也對未來招募市場發展有信心；現在台美關稅談判達成共識，企業人才規劃也會更明確，更能判斷未來6個月走向，尤其是以半導體為主的科技業。

另一方面，他提到，快消品是很多歐洲企業主要在台業務，隨著消費者信心回溫，關稅影響應會減少，畢竟去年信心水溫實在不高。（編輯：林家嫻）1150127