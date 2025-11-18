華擎小金雞明轉上市 掛牌價268元抽中秒賺12萬！

財經中心／余國棟報導

華擎（3515）旗下AI伺服器新兵永擎電子（7711）將於明（19）日以每股268元掛牌上市。作為近期市場受矚目的新股之一，永擎的公開申購吸引超過23萬人參與，中籤率僅0.67%，堪稱千人搶一股，市場熱度爆表。搭配興櫃昨收盤股價395.35元，潛在獲利高達12萬，獲利近45%，法人預期永擎首日有望上演氣勢如虹的「蜜月行情」，成為AI概念股中的人氣焦點。

永擎上市承銷案，以競價拍賣方式進行，吸引市場投資人熱烈參與，最終得標加權平均價格為334.95元，約為競拍底價252.83元的1.32倍，凸顯市場對永擎未來成長潛力的信心。而永擎在11月18日最後一個興櫃交易日中，盤中以397.5元，遠高於掛牌價，加上五日走勢呈現震盪中墊高，顯示已有資金提前卡位，替明日正式上市埋下爆量開高的伏筆。

成立於2013年的永擎，專攻伺服器主機板與整機系統解決方案，產品涵蓋AI、高效能運算、邊緣運算、視覺運算及5G基礎架構等多元應用場景。現階段主力出貨機種為B200，新一代B300已送樣客戶，預計最快今年底至2026年初開始量產出貨，並將於明年逐步轉為主力銷售產品。公司預估，該系列產品將成為2026年營收成長的最大推手。

截至今年已有約八成營收來自AI伺服器相關產品，隨著全球AI應用加速推進，公司前三季營收及毛利年增率分別達266.1%與36.7%，展現強勁動能。根據IDC研究報告，全球邊緣運算與AI服務市場從2021年至2025年預估年均複合成長率高達34.8%，整體雲端支出也將以13%年增率成長至1,351億美元，顯示該產業前景仍處於快速成長通道，對永擎而言是一劑強心針。

從市場布局來看，永擎目前主要客戶遍及美國、亞洲與歐洲三大區域，其中亞洲市場（含東南亞與東北亞）營收比重最高，美國次之，歐洲則位居第三。未來永擎將重點瞄準美國市場，積極爭取雲端服務與AI運算應用需求，拓展二線、三線伺服器品牌及雲端廠的市佔機會。

法人指出，永擎具備AI伺服器題材、業績高速成長、產品具附加價值、承銷熱度爆棚、興櫃行情搶眼等五大利多優勢，具備蜜月行情爆發條件。不過，也有市場人士提醒，由於永擎在興櫃已提前炒熱，部分中籤與短線資金可能選擇掛牌當日落袋為安，首日開盤雖有機會大漲，但能否成功站穩並挑戰400元大關，仍需觀察市場量能是否充足，與追價買盤能否接棒。

