華文作家黃怡出新書「小城少女」

南加州洛杉磯華文作家協會會員、旅美作家黃怡（筆名：藍蝶兒）近日出版長篇小說「小城少女」，已由中國華僑出版社發行。黃怡說，她是加州職業鋼琴教師，為實現文學夢，從當初寫作新手，到如今能持續出版新書，其中有諸多艱辛筆耕過程。

這部新書與黃怡先前作品「逃離」、「丹尼與菲菲」共同構成「藍蝶兒青春三部曲」。「小城少女」由中國作家鄧友梅、旅美華人梧桐作序，中國小說協會名譽副會長陳公仲、世界華文文學聯合會副會長白舒榮、中國通俗文藝研究會副會長姚澤民等聯名推薦。

「小城少女」通過黃怡細緻筆觸，展現一幅複雜感人的善惡畫卷。少女安笛，一位美麗善良的小提琴手，在動亂年代冒險救助一位畫家，兩人相遇產生美好愛情。但畫家事業成功，曾經他倆的信誓旦旦，變成背叛、算計、迫害、陰謀，還揮舞利刃刺向安笛。在困境中堅守良知的人們，同情安笛不幸遭遇，給她提供無私幫助。安笛歷經種種磨難，依然積極向上，最終成為享譽國際的小提琴家。

推薦人白舒榮說，「小城少女」通過對善與惡對壘形象描述，深刻剖析人性隱秘及不同境遇下的表現，引發讀者對愛、背叛、傷害，以及人性的思考。

黃怡表示，她自30多年前嘗試寫作，完成多部小說及紀實文學，多年來創作數百萬字文學作品。作品曾獲第二屆中國小說筆會二等獎、中國散文獎二等獎，以及北美「李白詩歌大賽」現代詩三等獎，作品也被中國國內多家文學期刊連載。

