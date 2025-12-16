華新推冷精棒新品牌 看好AI液冷伺服器快接頭應用

（中央社記者潘智義台北16日電）電纜及不銹鋼廠華新麗華副董事長王錫欽今天表示，不銹鋼盤元產線生產的冷精棒，除應用於汽車產業，也可用於液冷式伺服器機櫃的快接頭；以GB300為例，液冷式伺服器機櫃約用到276個快接頭，看好市場潛力。

順應全球精密製造市場快速成長，華新麗華今天發表冷精棒全新品牌「奇沃 Steeval」，宣告從材料製造業走入與客戶共研共創、提供技術服務解決方案的新時代。王錫欽表示，不銹鋼在新興趨勢及尖端應用有可觀的成長空間，將搶攻AI伺服器、能源等尖端市場。

廣告 廣告

華新麗華企業策略暨供應鏈管理組織總經理何心怡表示，雖然冷精棒已是華新持續出貨產品，但推出冷精棒品牌主要是搭配公司內部改造，盼提供產品高附加價值。

王錫欽說明，人工智慧（AI）伺服器機櫃使用GB200、GB300晶片功率相當高，帶來發熱問題，須使用液冷方式運作，快接頭成為重要零件。華新在中國市場已搶到商機，去年開始與散熱模組次系統廠商互動。華新的冷精棒在中國市占率在5成以上，居於領先地位，主要市場在華南、華東，台灣也有市場需求。

他指出，不銹鋼盤元進一步加工後，才會做成冷精棒，屬於品質高的產品，中國汽車業使用很多冷精棒，但AI伺服器採用液冷式機櫃，所使用快接頭也用得到冷精棒，因此開始受到市場關注，快接頭目前約占冷精棒產品營收10%。

王錫欽表示，中國廠冷精棒目前月出貨3500噸，明年可達5000噸；台灣鹽水廠月產能4000噸，明年可達近6000噸，加上歐洲廠，明年底3個廠合計年產18萬噸冷精棒。

王錫欽說，冷精棒具備高技術含量的功能特性，高車削性、高潔淨度、高耐磨及耐蝕性、高耐熱性與軟磁性，以完整對應多元產業的精密製造需求，能支援汽車、航太、半導體、AI伺服器、自動化設備等先進領域，讓材料成為提升製程效率與品質的關鍵動能。

另外，冷精棒是精密製造業的核心材料，廣泛應用在機加工、自動化等產業，也持續針對終端使用者需求，如AI伺服器、汽車、機器人、消費性電子、能源等高品質與高精度特性，提出最適配解決方案，成為不銹鋼精密製造的最佳夥伴。

王錫欽認為，冷精棒應用於快接頭商機可期，但規格變化很快，盼與客戶合作推新規格產品，無縫管也是可用在AI領域的潛在熱門產品。

他表示，華新不銹鋼事業採雙主軸，一般產品善用印尼廠的低成本優勢，以平板鋼材為主，將擴展至長條產品；高階產品則善用歐洲廠設備及技術，帶領台灣及中國廠。而新建的印尼不銹鋼盤元廠預計2027年啟動，盤元年產能30萬噸。

另外，針對俄烏戰爭後的重建商機，何心怡說，因華新產品線完整，只要停戰便可投入重建市場。（編輯：張良知）1141216