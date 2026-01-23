華新發重訊！王錫欽接任總經理 不銹鋼事業布局再升溫

華新23日董事會通過總經理人事異動，原總經理潘文虎屆齡退休，其職務由副董事長兼研發主管王錫欽接任。華新指出，王錫欽對不銹鋼上、中、下游產業鏈具備深厚經驗，未來將持續強化公司在不銹鋼事業的整體布局。

潘文虎於2007年加入華新，歷任會計處長、幕僚長及副總經理，長期負責大陸商貿地產事業，並於2019年6月接任前總經理鄭慧明退休後出任總經理，任內推動多項營運與組織調整。

王錫欽則於2024年8月自中鋼退休後，應華新董事長焦佑倫邀請加入華新體系，同年10月以焦家轉投資的金鑫投資法人董事身分出任華新董事，11月董事會再通過其接任副董事長，負責整合華新台灣、大陸及歐洲不銹鋼廠資源。另配合2025年12月組織架構調整，華新將研究發展中心獨立運作，並由王錫欽兼任研發主管，深化技術與產品發展。

