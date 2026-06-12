華新科：被動元件供不應求 AI應用占比上看2成

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（中央社記者鍾榮峰桃園12日電）華科事業群旗下被動元件廠華新科總經理曾明燦今天表示，被動元件市況供不應求，供需缺口可能延續到2028年，今年華新科本身接單出貨比（B/B ratio）提升，代表接單持續大於出貨，華新科持續擴充電阻和電容產能，擴產幅度約10%至15%。

展望人工智慧AI應用，曾明燦預估，今年AI應用占華新科整體業績比重可提升至15%至20%。

價格方面，曾明燦指出，先前依據成本和規格等市場行情，調整部分電阻和電容產品價格，預計第3季或第4季，針對部分客戶端再協商調整價格。

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華新科今天在桃園舉行股東會，通過每股配發現金股利2.5元等各項議案，會後曾明燦接受媒體採訪。

觀察菲律賓南部民答那峨島日前強震對於當地被動元件廠區影響，曾明燦表示，目前沒聽說產業界任何變化。

展望被動元件市況，曾明燦指出，華新科本身接單出貨比（B/B ratio）從先前的1.2至1.3，提升至1.3至1.4，代表接單持續大於出貨，整體市場需求持續增加，主要是AI產業需求由大型和超大型企業帶動，這有別於個人消費的電子產品應用。

展望被動元件供需缺口變化，曾明燦表示，需觀察記憶體供貨狀況，預期被動元件供不應求市況將延續至2027年甚至到2028年，預期明年擴產幅度可能會較今年增加，其中薄膜電阻等特殊電阻產能規模規劃倍增，一般電阻產能規劃每年10%至15%幅度擴充，並持續擴增電容產能。

展望今年營運，曾明燦表示，除了AI產業應用拉貨成長外，通訊、電源等應用拉貨穩健，此外車用業績成長20%，主要是電阻和MLCC元件出貨帶動，展望今年資本支出，預計擴增至新台幣30億元。

在產品稼動率，華新科說明，電容平均產能利用率約8成至85%，電阻大約85%至9成稼動率，華新科持續擴充包括電阻等產能，預估今年電阻產能可擴充10%，電容廠區持續進駐設備，規劃包括中國大陸廠區在內，電容產線擴充約15%產能。

觀察積層陶瓷電容（MLCC）設備交期，曾明燦分析，日系廠商設備交期大約6個月至1年，中低階設備交期約3至6個月。（編輯：張均懋）1150612