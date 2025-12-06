華新能源海底電纜廠及高雄港A6-A碼頭啟用

▲台灣港務公司與華新麗華公司舉辦高雄港A6-A碼頭及華新能源海底電纜廠啟用儀式，由華新麗華公司董事長焦佑倫(中)與台灣港務公司董事長周永暉(右2)共同主持，象徵南台灣離岸風電產業鏈發展再度向前邁進，也為我國綠色能源產業寫下重要里程碑。(圖／記者黃守作攝，2025.12.06)

[NOWnews今日新聞] 台灣港務公司與華新能源電纜系統公司於今(6)日，在高雄港洲際商港區，舉辦高雄港A6-A碼頭及華新能源海底電纜廠啟用儀式，打造首座海底電纜碼頭，共同開啟了我國離岸風電供應鏈邁入自主製造與國際接軌，也為我國綠色能源產業寫下重要里程碑。

▲台灣港務公司與華新麗華公司舉辦高雄港A6-A碼頭及華新能源海底電纜廠啟用儀式，有離岸風電產業代表與會。(圖／記者黃守作攝，2025.12.06)

台灣港務公司與華新能源電纜系統公司舉辦高雄港A6-A碼頭及華新能源海底電纜廠啟用儀式，是由華新能源電纜系統公司董事長焦佑倫與台灣港務公司董事長周永暉共同主持，有總統府資政顧問沈榮津、經濟部政務次長何晉滄、高雄市長陳其邁、副市長羅達生、台電公司董事長曾文生、台灣港務公司總經理王錦榮、高雄港務分公司總經理王派峰、交通部航政司副司長盧清泉、丹麥NKT集團董事長Jens Due Olsen、華邦電子公司董事長焦佑鈞、立法委員邱志偉、邱議瑩、高雄市議員林智鴻、黃彥毓等人，以及離岸風電產業代表與會。

▲台灣港務公司董事長周永暉致詞。(圖／記者黃守作攝，2025.12.06)

台灣港務公司董事長周永暉表示，台灣港務公司在配合政府能源轉型政策上，積極推動離岸風電產業鏈佈局，透過整合高雄港洲際1期貨櫃中心A6場域逾30公頃土地，及配合產業需求辦理高雄港洲際1期A6碼頭護岸及新生地填築計畫，斥資新台幣30億元興建2座荷重30噸重件碼頭，奠定高雄港成為離岸風電國產化供應鏈的核心基地。

▲台灣港務公司與華新麗華公司舉辦高雄港A6-A碼頭及華新能源海底電纜廠啟用儀式，華新麗華公司董事長焦佑倫(中)致送象徵電纜模型給對華新能源海底電纜廠啟用有功單位，以資感謝。(圖／記者黃守作攝，2025.12.06)

華新能源電纜系統公司董事長焦佑倫說，華新麗華公司於111年進駐洲際1期A6-A場域，並與全球前三大的丹麥NKT HV Cables AB集團攜手合作，在高雄港合資設立華新能源電纜系統公司，打造全國首座海底電纜生產工廠，總開發面積約20公頃，投資金額逾新台幣130億元，將可創造400個以上就業機會，同時也為南台灣的生產技術升級、產業聚落與區域經濟帶來顯著助益。

▲高雄市長陳其邁致詞。(圖／記者黃守作攝，2025.12.06)

高雄市長陳其邁指出，華新能源海底電纜廠不僅符合ESG最高標準，更採用低碳智慧製程，展現高雄推動綠能產業的決心，他說，啟用的這座海底電纜廠與高雄港A6-A碼頭，象徵高雄港具備國際級能源產業基地的條件，未來可直接連結東南亞，甚至全球市場，讓高雄成為綠能供應鏈的重要樞紐。

▲華新麗華公司董事長焦佑倫(右4)致送象徵電纜模型，給對華新能源海底電纜廠啟用有功單位，以資感謝。(圖／記者黃守作攝，2025.12.06)

陳其邁並指出，這項投資能在短短兩年內完成，可以說是一項不可能的任務，歸功於穩定的政策環境與政府高效率的行政協助，以及華新麗華、NKT、港務公司、台電公司及市府團隊的緊密合作，期華新能源海底電纜廠順利啟用，盼未來能航向全球市場，成為世界級海底電纜製造基地，帶動我國綠能產業蓬勃發展。

周永暉並表示，隨著國內離岸風場持續推動，台灣港群從台中港的風機零組件製造基地及預組裝基地，到台北港水下基礎製造基地到安平港的水下基礎備援儲轉用地，現在高雄港也加入成為離岸風電國產化供應鏈重要的一環，除了水下基礎製造外，也成為全國首座海底電纜廠生產及輸出的唯一基地，在行政院政策支持下，台灣港務公司透過護岸及新生地填築於毗鄰海側區域填築新建碼頭，這不僅是港口利用創新思維，更是推動離岸風電產業在地化的重要工程，藉由技術累積與人才培育，高雄港將逐漸形成完整的產業部落，為未來我國能源計畫奠定更加穩固的基礎。

