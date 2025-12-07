華新能源海底電纜廠盛大開幕 暨高雄港A6-A碼頭啟用
台灣離岸風電產業迎來關鍵里程碑，華新麗華攜手全球海纜領導品牌丹麥NKT集團，於高雄洲際商港打造全台首座海底電纜廠，並同步啟用國內首座海纜專用碼頭A6-A，六日開幕典禮由高雄市長陳其邁親自出席剪綵，見證台灣綠能產業邁向新紀元。(見圖)
高市府經發局今(七)日說明，華纜系統與全球三大海纜廠之一的丹麥NKT集團旗下NKT HV Cables AB合資，引進海纜領先製程、國際級品管體系，及全流程營運管理系統，打造首座在地化海纜生產基地，確立了臺灣在海纜製造標竿地位；華纜系統海纜廠占地七萬多坪，包含一座地上六層、總高度達五十公尺的塔樓，符合國際最高等級ESG規範與低碳智慧製程，展現企業對生產流程與永續製造的高度重視。
陳其邁表示，華新能源海底電纜廠不僅符合ESG最高標準，更採用低碳智慧製程，展現高雄推動綠能產業的決心；這座工廠與A6-A碼頭的啟用，象徵高雄港具備國際級能源產業基地的條件，未來可直接連結東南亞甚至全球市場，讓高雄成為綠能供應鏈的重要樞紐。
陳其邁指出，這項投資能在短短兩年內完成可以說是一項不可能的任務，歸功於穩定的政策環境與政府高效率的行政協助，以及華新麗華、NKT、港務公司、台電公司及高市府團隊的緊密合作。他並祝賀華新能源海底電纜廠順利啟用，期盼未來能航向全球市場，成為世界級海底電纜製造基地，帶動台灣綠能產業蓬勃發展。
華新麗華董事長焦佑倫提到，能源韌性是國家經濟與國家安全的關鍵，臺灣要確保自身能源供應的穩定與自主，必須善用地理環境與海洋資源，在自己的土地上用自己的資源建設屬於自己的能源網絡；唯有如此，才能在面對地緣政治與全球供應鏈變動時，展現出強大的韌性與競爭力，為產業發展提供堅實後盾。華纜系統海纜廠的落成，不僅是對國家能源轉型與韌性電網的堅實承諾，更是台灣綠能電網建設的重要里程碑，我們與全球領先的NKT合作，引進頂尖海纜技術，把全世界最好的海纜產品帶入台灣，也希望從台灣出發把它帶向國際。
NKT董事長Jens Due Olsen也在會中談到，海纜廠的開幕是一個令人自豪的時刻與重要里程碑，自二○二三年雙方合作成立以來，華新麗華與NKT結合專業、文化與願景，共同打造這座最先進的海纜廠，這項成果體現了我們加速全球潔淨能源轉型與強化關鍵基礎建設韌性的共同願景。憑藉專業與使命，NKT很榮幸能為台灣邁向能源自主及淨零排放的道路貢獻力量。
華新能源海底電纜廠引進國際頂尖製程預計二○二七年量產，實現「港廠合一」優勢，提供「零轉運、零延誤」的高效作業模式，全面提升臺灣海纜自主生產能力，大幅強化臺灣離岸風電供應鏈，推動綠能國產化進程。
經發局強調，華新麗華投資案是高市府與中央、企業三方合作的成功典範；從建廠之初，高市府即透過「投資高雄事務所」設置的專案經理全程協助，從建築線申請、都市計畫多目標使用變更、建照核發到廠內殘土處理等行政協調事宜，高市府團隊都積極協助，全力排除困難，確保建廠如期、如質地進行。高市府將持續做企業最堅實的後盾，提供最優質的投資服務，攜手業界共同為台灣能源轉型與產業升級貢獻力量。
