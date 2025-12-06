華新能源海底電纜廠開幕啟用 實踐台灣離岸風電自主

圖說：華新能源海底電纜廠6日舉辦開幕暨高雄港A6-A碼頭啟用儀式，實踐台灣離岸風電自主。（圖片來源：高雄市經發局提供）

為加速台灣離岸風電產業鏈國產化、強化綠色供應鏈韌性，位在高雄港的華新能源海纜廠6日正式開幕啟用，當天並舉行高雄港A6-A碼頭啟用典禮，標誌著台灣離岸風電產業的國產化邁向新的里程碑，此項投資超過新台幣180億元，帶動就業人數400人，預計於2026年完成國際產品認證，2027年正式量產供貨，可供應超過1.5GW市場需量的產能。總統府資政沈榮津、經濟部次長何晉滄、台灣港務公司董事長周永暉、台電董事長曾文生、高雄市長陳其邁等多位貴賓及華新相關離岸風電產業代表均到場祝賀並共同見證。 華纜系統與全球三大海纜廠之一的丹麥NKT集團旗下NKT HV Cables AB合資，引進海纜領先製程、國際級品管體系，及全流程營運管理系統，打造首座在地化海纜生產基地，確立了臺灣在海纜製造標竿地位。華纜系統海纜廠占地七萬多坪，包含一座地上六層、總高度達50公尺的塔樓，符合國際最高等級ESG規範與低碳智慧製程，展現企業對生產流程與永續製造的高度重視。

圖說：高雄市政府市長陳其邁出席典禮，感謝華新麗華斥資百億打造台灣首座本土海底電纜廠 。（圖片來源：高雄市政府提供） 市長陳其邁表示，高雄卓越的港口基礎設施、高效的行政服務以及關鍵的產業戰略地位，使得高雄成為華新實現其「能源韌性」與「綠能電網建設」承諾的最佳戰略基地，離岸風電是推動台灣能源轉型的關鍵動能，而海底電纜則是支撐離岸風場運作不可或缺的基礎設施，本次啟用的高雄港A6-A碼頭，是華新能源電纜系統公司與臺灣港務公司共同打造的國內首座專用海纜電纜碼頭，將有效優化海纜的組裝與運輸效率。高雄市政府與中央及港務公司合作，在整個投資案過程中提供了高效的行政支援，從2022年4月華新麗華拜會說明投資計畫開始，市府即積極協助協調跨局處行政協助，讓華新於兩年內完成建廠事宜。 華新麗華董事長焦佑倫指出，能源韌性是國家經濟與國家安全的關鍵。臺灣要確保自身能源供應的穩定與自主，必須善用地理環境與海洋資源，在自己的土地上用自己的資源建設屬於自己的能源網絡。唯有如此，才能在面對地緣政治與全球供應鏈變動時，展現出強大的韌性與競爭力，為產業發展提供堅實後盾。華纜系統海纜廠的落成，不僅是對國家能源轉型與韌性電網的堅實承諾，更是台灣綠能電網建設的重要里程碑。我們與全球領先的NKT合作，引進頂尖海纜技術，把全世界最好的海纜產品帶入台灣，也希望從台灣出發把它帶向國際。

圖說：圖說四、華新麗華董事長焦佑倫致贈纜心紀念品給予重要貴賓留念。（圖片來源：高雄市政府提供） NKT董事長Jens Due Olsen也在會中表示，海纜廠的開幕是一個令人自豪的時刻與重要里程碑。自2023年雙方合作成立以來，華新麗華與NKT結合專業、文化與願景，共同打造這座最先進的海纜廠，這項成果體現了我們加速全球潔淨能源轉型與強化關鍵基礎建設韌性的共同願景。憑藉專業與使命，NKT很榮幸能為台灣邁向能源自主及淨零排放的道路貢獻力量。 經發局表示，華新麗華投資案是市府與中央、企業三方合作的成功典範。從建廠之初，市府即透過「投資高雄事務所」設置的專案經理全程協助，從建築線申請、都市計畫多目標使用變更、建照核發到廠內殘土處理等行政協調事宜，市府團隊都積極協助，全力排除困難，確保建廠如期、如質地進行。市府將持續做企業最堅實的後盾，提供最優質的投資服務，攜手業界共同為台灣能源轉型與產業升級貢獻力量。

