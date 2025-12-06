華新能源海底電纜廠開幕暨高雄港A6-A碼頭啟用 擴大南臺灣綠能產業布局

榮耀見證合照（右二依序為港務公司董事長周永暉、高雄市長陳其邁、華新麗華公司董事長焦佑倫、總統府資政顧問沈榮津、經濟部政務次長何晉滄及台電公司董事長曾文生等）。（圖：高雄港務分公司提供）

▲榮耀見證合照（右二依序為港務公司董事長周永暉、高雄市長陳其邁、華新麗華公司董事長焦佑倫、總統府資政顧問沈榮津、經濟部政務次長何晉滄及台電公司董事長曾文生等）。（圖：高雄港務分公司提供）

臺灣港務股份有限公司與華新麗華股份有限公司今（六）日共同舉辦「華新能源海底電纜廠開幕暨高雄港A6-A碼頭啟用典禮」，象徵南臺灣離岸風電產業鏈發展再度往前邁進，也為臺灣綠色能源產業寫下重要里程碑。

港務公司在配合政府能源轉型政策上，積極推動離岸風電產業鏈布局，透過整合洲際一期貨櫃中心A6場域逾三十公頃土地，並配合產業需求辦理高雄港洲際一期A6碼頭護岸及新生地填築計畫，斥資新臺幣三十億元興建二座荷重三十噸重件碼頭，奠定高雄港成為離岸風電國產化供應鏈的核心基地。

華新麗華公司於一一一年進駐洲際一期A6-A場域，並與全球前三大丹麥NKT HV Cables AB集團攜手合作，在高雄港合資設立華新能源電纜系統股份有限公司，打造全臺首座海底電纜生產工廠，總開發面積約二十公頃，投資金額逾新臺幣一百三十億元，將可創造四百個以上就業機會，也為南臺灣生產技術升級、產業聚落與區域經濟帶來明顯助益。

隨著國內離岸風場持續推動，臺灣港群從臺中港的風機零組件製造基地及預組裝基地，到臺北港水下基礎製造基地到安平港的水下基礎備援儲轉用地，現在高雄港也加入成為離岸風電國產化供應鏈重要一環，除水下基礎製造，也成為全臺首座海底電纜廠生產及輸出的唯一基地，於行政院政策支持下，港務公司透過護岸及新生地填築於毗鄰海側區域填築新建碼頭，這不僅是港口利用創新思維，更是推動離岸風電產業在地化的重要工程，藉由技術累積與人才培育，高雄港將逐漸形成完整的產業部落，為未來臺灣能源計畫奠定更加穩固的基礎。

港務公司董事長周永暉指出，在行政院與交通部政策支持下，港務公司投入逾三十億元辦理高雄港A6重件碼頭護岸及新生地填築工程，陸續填築約八公頃新生地，並將碼頭長度由原三百三十公尺延長至四百二十一公尺，船席水深約十三公尺，碼頭荷重可達每平方公尺三十噸。另港務公司在未來五年編列超過一百九十億元全力投入高雄港建設，同時在高雄市長陳其邁大力支持下，港務公司將與高雄市政府攜手合作共同帶動港市蓬勃發展。

隨著離岸風電產業蓬勃發展，高雄港洲際一期A6區為支援國內及亞太區域風場的重要基地。港務公司也期許以洲際一期A6-A產官合作成功案例，攜手華新麗華公司為臺灣能源轉型貢獻一份心力，並共同樹立綠能永續發展的里程碑，高雄港務分公司也承諾將持續提供更優質經營環境，促進港市共榮發展，並為臺灣在亞太風電市場中爭取更多競爭優勢，成為長期發展離岸風電產業之核心基地。