華新能源海底電纜廠開幕暨高雄港A6-A碼頭啟用
記者許正雄／高雄報導
臺灣港務公司與華新麗華公司，共同舉辦「華新能源海底電纜廠開幕暨高雄港A6-A碼頭」啟用典禮，象徵南臺灣離岸風電產業鏈發展再度往前邁進，也為臺灣綠色能源產業寫下重要里程碑，高雄港將逐漸形成完整的產業部落，為未來臺灣能源計畫奠定更加穩固的基礎。
臺灣港務公司表示，港務公司在配合政府能源轉型政策上，積極推動離岸風電產業鏈佈局，透過整合洲際一期貨櫃中心A6場域逾30公頃土地，並配合產業需求辦理高雄港洲際一期A6碼頭護岸及新生地填築計畫，斥資新臺幣30億元興建2座荷重30噸重件碼頭，奠定高雄港成為離岸風電國產化供應鏈的核心基地。
啟用典禮6日舉行，港務公司董事長周永暉指出，在行政院與交通部的政策支持下，港務公司投入逾30億元辦理高雄港A6重件碼頭護岸及新生地填築工程，陸續填築約8公頃新生地，並將碼頭長度由原330公尺延長至421公尺，船席水深約13公尺，碼頭荷重可達每平方公尺30噸。
新麗華公司於111年進駐洲際一期A6-A場域，並與全球前三大丹麥NKT HV Cables AB集團攜手合作，在高雄港合資設立華新能源電纜系統公司，打造全臺首座海底電纜生產工廠，總開發面積約20公頃，投資金額逾新臺幣130億元，將可創造400個以上就業機會，同時也為南臺灣的生產技術升級、產業聚落與區域經濟帶來顯著助益。
NKT執行長Claes Westerlind表示，自2023年雙方合作成立以來，華新麗華與NKT結合專業、文化與願景，共同打造這座最先進的海纜廠，這項成果體現了我們加速全球潔淨能源轉型與強化關鍵基礎建設韌性的共同願景。
