華新能源海底電纜廠開幕 陳其邁出席剪綵

記者李靜音／高雄報導

臺灣離岸風電產業迎來關鍵里程碑，華新麗華攜手全球海纜領導品牌丹麥NKT集團，於高雄洲際商港打造全臺首座海底電纜廠，並同步啟用國內首座海纜專用碼頭A6-A；今（6）開幕典禮由高雄市長陳其邁親自出席剪綵，見證臺灣綠能產業邁向新紀元。

陳其邁致詞時表示，華新能源海底電纜廠不僅符合ESG最高標準，更採用低碳智慧製程，展現高雄推動綠能產業的決心。他強調，這座工廠與A6-A碼頭的啟用，象徵高雄港具備國際級能源產業基地的條件，未來可直接連結東南亞甚至全球市場，讓高雄成為綠能供應鏈的重要樞紐。

陳其邁指出，這項投資能在短短兩年內完成可以說是一項不可能的任務，歸功於穩定的政策環境與政府高效率的行政協助，以及華新麗華、NKT、港務公司、台電公司及市府團隊的緊密合作。他祝賀華新能源海底電纜廠順利啟用，期盼未來能航向全球市場，成為世界級海底電纜製造基地，帶動臺灣綠能產業蓬勃發展。

華新能源海底電纜廠引進國際頂尖製程預計2027年量產，實現「港廠合一」優勢，提供「零轉運、零延誤」的高效作業模式，全面提升臺灣海纜自主生產能力，大幅強化臺灣離岸風電供應鏈，推動綠能國產化進程。